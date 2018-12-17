أزمة الدواء هل تطيح بالمسؤولين عن الملف؟

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

كثيرا ما نبه المختصون الى خطورة الوضع فى قطاع الدواء والأزمة الحادة التي ظلت تشتد يوما بعد يوم اذ اختفت بعض الادوية الهامة والمنقذة للحياة ، وقد شهد السيد الوزير من قبل أمام البرلمان ان عددا من الاصناف المنقذة للحياة قد أوشكت على النفاد ولا توجد بدائل لها في الامدادات الطبية ، وكان هذا الاعتراف جرس انذار خطير وكاف لوحده لاستقالة كل الحكومة فورا او لا اقل الوزير المختص والجهات ذات الشان لكن لم يحدث ذلك ولن يحدث فى بلد لا تعرف ادب الاستقالة وتحمل المسؤولية بكل اسف.

فى الاشهر الماضية تم الاعلان رسميا عن اكتشاف تلاعب البعض في النقد الاجنبى المخصص لاستيراد الدواء وكثر الحديث عن محاكمات تطال المقصرين ومع عظم الجرم واثره الكبير على الشعب ككل الا ان الناس لم يروا للآن حسما رادعا لهذا الملف والجمهور اصلا لايثق فى الوعود والاعلانات الحكومية لذا فان ماقيل او يقال لن يقنع الشعب بجدية الحكومة فى علاج التقصير ومساءلة المقصرين

قبل ايام ومع الارتفاع الشديد والمتسارع فى قيمة الدولار صدرت قائمة اسعار جديدة لبعض الادوية – لم تكتمل بعد – وكانت الزيادة خرافية اذ وصلت فى بعض الاصناف الى ثمانين بالمائة (بحسب ما وقفت عليه شخصيا فى بعض الادوية لاصحاب الامراض المزمنة) وهذه الزيادة فى دواء ينتج محليا وهو احد أدوية مرضى البروستات وهى من العلاجات الدائمة فكيف ان كان الدواء مستوردا ؟

الزميلة السودانى اعدت تقريرا مخيفا وصادما فى هذا الموضوع ولنقرا بعض فقراته :

تشهد البلاد هذه الأيام أزمة حادة في الأدوية خاصة المنقذة للحياة وارتفاع عام في أسعار مختلف الأصناف لنسب تربو على الـ(300%)، وشكا عدد من المرضى لـ(السوداني) من ندرة في أدوية التشنجات والأمراض النفسية والأمراض المزمنة و(شرابات) الالتهابات للكبار، وعقارات الأطفال خاصة الأموكلان، إضافة لانعدام عقار التيتانوس بصيدليات الإمدادات الطبية التابعة للحكومة والصيدليات الخاصة، فضلاً عن ارتفاع أسعار أدوية الضغط.

وفى فقرة أخرى نقرا :

تقول المواطنة بخيتة النور (46) عاما لـ(السوداني) إنها ظلَّت تبحث عن عقار لعلاج التشنج (الصرع) لابنها منذ أكثر من أسبوع، وطافت على كل الصيدليات بلا جدوى ولا يوجد بديل أفضل لهذا العقار، وأبدت بحزن تخوفها من أن تسوء الحالة الصحية لابنها بسبب ندرة العقار، وقالت إنها رغم ظروفها وإمكانياتها المحدودة إلا أنها على استعداد لشرائه حتى وإن كان بمبلغ (ألف) جنيه.

وأكد محمود عبد الكريم “52” عاما أنه يعاني في الحصول على عقار مرض “نفسي” لشقيقه ويظل في بحث دائم عنه ويجد صعوبة بالغة في شرائه من الصيدلية إن وُجد لتخوُّف الصيادلة من استخدامه كمخدر، فضلا عن ارتفاع أسعاره للضعف بسبب الندرة.

وهذه فقرة ثالثة من تقرير الزميلة السودانى :

من جهته أكَّد رئيس اتحاد الصيادلة السوداني د.صلاح سوار الذهب لـ(السوداني)، أن أزمة الدواء ما تزال تراوح مكانها بسبب شح النقد الأجنبي، ورفض الإفصاح عن عدد العقارات التي تشهد ندرة إلا أنه برر انعدام أدوية الجهاز العصبي والنفسي للضوابط المهنية التي تصاحب استيرادها وتوزيعها تخوفا من استخدامها في أغراض أخرى.

وكان وزير الصحة محمد أبو زيد مصطفى قد أقر أمام المجلس الوطني -مؤخرا- بنفاد (34) صنفا من الأدوية المنقذة للحياة بمخازن الصندوق القومي للإمدادات الطبية بالإضافة إلى (27) صنفاً يكفي مخزونها لمدة شهر واحد فقط و(41) صنفاً يكفي مخزونها لشهرين، ولفت إلى توقف (33) شركة عن التعامل مع الإمدادات لحين سداد المديونية السابقة البالغة (34) مليون يورو، تراكمت منذ بداية العام الجاري كانت تورد بالدفع الأجل، مشيراً إلى أن الأصناف المتأثرة بالموقف (97) صنفاً. وقال أبوزيد إن المبلغ المطلوب لاستيراد الأدوية التي لا يقبل موردوها إلا بالدفع المقدم (19) مليون يورو، وإن إجمالي المبلغ المطلوب بصورة عاجلة (53) مليون يورو.

نكتفى بنقل هذه الفقرات من تقرير صحيفة السودانى ونقول بكل اسف ان الدولة رغم وعودها المستمرة بعلاج الازمة الا ان الاوضاع لم تزدد الا صعوبة والاحوال فى تراجع والضحية المرضى واهلهم بينما المسؤولين يكتفون بالنظر الينا من شرفاتهم العالية فهل تطيح ازمة الدواء المستحكمة هذه بالمسؤولين عن هذا الملف ؟ وهل يسجل السيد الرئيس موقفا يشكره الناس عليه بالاعلان عن ابعاد الفاشلين ومحاكمة المقصرين ؟

الله سبحانه وتعالى اعلم بما سيؤول اليه الوضع في بلادنا ونسأله تعالى ان يلطف بعباده المساكين.