كأنك تتحدث عن سعودية اخرى يا رجل .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أى انسان له الحق فى قول مايريد بشرط ان لا يكون حديثه غير ممكن التصديق والقبول فانه سيرتد عليه ويقابله الناس بسخرية منه ولن يقبلوا منه صرفا ولا عدلا خصوصا ان كان الكذب فى قوله واضحا جدا ولا يحتاج الى انتباه وتركيز لاكتشافه فكيف ان كان الكلام عن بلد كبير وهام كالسعودية التى يصعب جدا القول ان ما يحدث فيها يمكن ان يظل خافيا وبالتالى فان اى انسان يريد الحديث عن الاوضاع فى السعودية – سعوديا كان ام غير ذلك – يجد نفسه تحت نظر عدد كبير جدا من المطلعين على الاوضاع فى هذا البلد مما يجعل من اى كذب سهل الاكتشاف بل ان الاطفال يمكنهم تمييز ذلك وهذا من الوضوح الى الحد الذى لايختلف حوله الناس

السفير السعودي بالسودان علي بن حسن جعفر ممن يكثرون الحديث عن بلاده – وليس فى هذا ضير – ويندر ان تمر مناسبة عامة او خاصة وأى ظهور اعلامى الا ويتطرق للحديث عن السعودية وحكومة خادم الحرمين الشريفين لكنه ليس موفقا مطلقا فى احاديثه تلك ولو أنه صمت لكان خيرا له لكنه بادعاءاته الكبرى والمستمرة التى لايمكن اثباتها بل يتضح للكل مجافاتها للواقع فانه يظل محلا لسخرية الكثير من النقاد خصوصا عند حديثه عن الحقوق والحريات والقانون والعدل وهو يعلم ان بلاده أبعد بلدان العالم عن احترام الحقوق والحريات

دعونا نقرا بعضا من تصريحات الرجل المثيرة للضحك المحيرة للناس وكأنه يتحدث عن بلد اخرى وسعودية غير التى نعرف

قال السيد السفير إن بلاده في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، تشهد نهضة بارزة على المستويات كافة، مؤكداً اجتياز المملكة للعديد من التحديات على المستوى الاقتصادي والأمني والأزمات المحدقة بالمنطقة.

ولو اكتفينا بالتساؤل الاستنكارى فقط حول هذا الكلام لكان كافيا ، وهذا الرجل كأنه لم ير الضجر الذى جابه به مواطنوه الضرائب على الكثير من الضروريات ،

وكأنه لا يعرف مستوى الفقر فى بلاده وحوجة العدد الكبير جدا من مواطنيه لاعانات وعدم امتلاكهم مساكن تخصهم ، وكأن السيد السفير لايعرف الاتجاه الذى سار عليه الحكم فى بلاده ومشاكل الوافدين وحجم الرسوم الكبرى التى فرضت عليهم مما اضطر عددا كبيرا منهم الى مغادرة البلد فى خطوة تعتبر فشلا لحكومة الرياض لانجاحا ونهضة كما أسماها السيد السفير

وأضاف السفير ان بلاده تخطو بثقة نحو تنفيذ رؤية (2030) التي تستند على أرضية صلبة تقود بلاده إلى صفوف الاقتصاديات العالمية المستندة على التنوع الاقتصادي”.

وهذا القول كسابقه فعكسه هو الصحيح اذ ان بلادك يا سعادة السفير فشلت فشلا ذريعا فى حشد الدعم لخطة 2030 والعالم كله شهد كيف ان كبريات الشركات العالمية ووزراء الاقتصاد والمال فى عدد من الدول الاوربية ومن امريكا قاطعوا المؤتمر الاقتصادى المخصص لترويج هذه الفكرة والذى حمل اسم دافوس الصحراء وتزامن وقت المؤتمر مع تفجر اغتيال الصحافى جمال خاشقجى والازمة التى طوقت جيد الحكم فى السعودية وما زالت مطبقة عليه وقد تجلى ذلك بشكل واضح فى مؤتمر قمة العشرين بالارجنتين قبل ايام ومدى الحرج الذى لاقاه ولى العهد السعودى فى هذا التجمع الدولى الكبير وقبله وبعده التظاهرات العارمة فى شمال افريقيا ضد زيارة محمد بن سلمان مما يبين ان اى حديث عن مكانة للسعودية وريادة لها ليس الا قولا يكذبه الواقع ولا يحتاج التدهور المريع لمكانة السعودية وريادتها لايراد ادلة علي اثباته

وان اردنا الضحك فلنقرأ قول الرجل ادناه:

وشدد السفير جعفر على أن المملكة حققت نجاحات باهرة ونماذج متقدمة في ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الشعوب ومنع التدخل في شؤون الدول وتأجيج الطائفية ومكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ونشر الوسطية والاعتدال.

انه حقا يثير الضحك ، ونتساءل بحيرة هل يعى السيد السفير ما يقول ؟ وعن اى تسامح وتعايش يتحدث؟ وماذا يقصد بمنع التدخل فى شئون الدول والوقوف بوجه تأجيج الطائفية ونشر الوسطية والاعتدال؟ الا تدرى معانى هذا الكلام ياسعادة السفير ؟ الا تعلم ان كل كلمة قلتها فى هذه العبارة كذبا محضا والصغار يعرفون ذلك قبل الكبار، وان اراد الانسان ان يوصف بلادك ويتحدث عنها فان انسب ما يمكن وصفها به انها السبب فى عدم التسامج وتأجيج الفتن الطائفية والتدخل فى شؤون الاخرين ودعم الارهاب والبعد عن الاعتدال فكيف تعمد الى وصف بلادك بكعس الواقع مائة بالمائة يا رجل.