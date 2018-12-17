شهاب محمد - الخرطوم - الصحف الرياضية الخليج 365: الصدى

المريخ يترقب منافسه في دور الثمانية الكبار بالبطولة العربية

الأفريقي التونسي يغزو الشباك الزرقاء بالثلاثة ويصعب مهمة الهلال في الأبطال

مجلس المريخ يؤكد إشراف الزلفاني على التحضيرات اليوم. ….ومستوى مهزوز لجمال سالم برادس الزعيم

الأزرق على مدرج الإقلاع من الأفريقية عبر الخطوط التونسية

المريخ يترقب قرعة ربع نهائي بطولة شيخ زايد للأندية العربية اليوم وأبو ظبي الرياضية تنقل الحدث

سيحه : حكم نيالا ضعيف ولم يحم لاعبي الأحمر من عنف الفهود. …..عرض جزائري خرافي للغربال

المدينة يبدأ جلسات التأهيل

حول خسارته لفوز : الأفريقي يضرب الهلال بالثلاثة برادس

شكرا لقرائتكم خبر عن عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 17 ديسمبر 2018م على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السودان اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السودان اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .