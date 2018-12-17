شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شاب رمى أموالا من أعلى مبنى في هونج كونج والان مع التفاصيل

أوقفت السلطات في هونج كونج، الأحد، شاباً متخصصاً في العملات المشفرة ألقى مبالغ مالية كبيرة من أعلى مبنى في أحد شوارع حي شعبي، أراد حسب قوله "مساعدة الفقراء".

وصور مارة في حي شام شوي بو بهواتفهم المحمولة، السبت، أوراقاً نقدية تتطاير من مبنى يحاول الناس جمعها، وبث المشهد مباشراً عبر صفحة على "فيسبوك" عن العملات الافتراضية التي يديرها الشاب الذي قال إنه أراد فعل الخير.

وأوضح وونغ تشينغ-كيت، البالغ من العمر 24 عاماً، أن الهدف من هذه المبادرة "مساعدة الفقراء من خلال سرقة الأغنياء".

لكن السلطات أوقفته بتهمة إثارة الشغب في مكان عام، عندما كان عائداً إلى الحي على متن سيارة لامبورجيني.

وأوضحت الشرطة أنها استعادت أوراقاً نقدية قدرت قيمتها الإجمالية بنحو 6 آلاف دولار محلي "770 دولاراً أمريكياً".

وجمع كثيرون ثروات في السنوات الأخيرة بفضل العملات الافتراضية التي تشهد إقبالاً متنامياً وأشهرها البيتكوين، على الرغم من التقلبات في أسعارها.