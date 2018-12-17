شكرا لقرائتكم خبر عن الملحن السعودي ناصر الصالح: تكريمي بـ"الإسكندرية للأغنية" مدعاة للفخر والان مع التفاصيل

أعرب الملحن السعودي ناصر الصالح عن سعادته بتكريمه في مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية في دورته الحالية، معتبرا أن التكريم عندما يأتي من مصر ومن مهرجان كبير مثل مهرجان الإسكندرية للأغنية يكون مدعاة للفخر والسعادة وتأكيداً على النجاح.





وأضاف ناصر: "المهرجان قام بتكريم مجموعة كبيرة من المبدعين، وتكريمي إلى جوار هذه الأسماء زاد من سعادتي، وجعلني حريصاً على تقديم مزيد من الإبداع خلال الفترة المقبلة".





وأقيم حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية في دورته الـ15 على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، مساء السبت.





وشهد الحفل عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ المهرجان، والذي شهد حفلات لكبار نجوم الوطن العربي، منهم الفنان اللبناني الراحل وديع الصافي والمطربة اللبنانية نانسي عجرم وغيرهما من النجوم.