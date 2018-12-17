شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يهدم منزل ذوي الشهيد أشرف نعالوة والان مع التفاصيل

شرعت قوات من الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، بهدم منزل ذوي الشهيد أشرف نعالوة في ضاحية شويكة شمال طولكرم، مستخدمة جرافة عسكرية، ومطارق يدوية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، "وفا"، إن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال كانت اقتحمت فجر اليوم الإثنين، منزل الشهيد نعالوة وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي والغاز المسيل للدموع".

وأضافت أن "أعداداً كبيرة من دوريات الاحتلال والشرطة ترافقها جرافة حاصرت المنزل، قبل أن تقوم باقتحامه"، في الوقت الذي أطلقت فيه قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين والصحفيين أثناء تواجدهم في محيط المنزل، ما تسبب بإصابة العشرات منهم بالاختناق.

وأشارت إلى أن "قوات الاحتلال أطلقت الأعيرة النارية باتجاه منزل الأسير المحرر، غسان مهداوي، خال الشهيد نعالوة، دون أن يصاب أحد".

ومنعت قوات الاحتلال طواقم الصحفيين والمصورين من التغطية الصحفية والتصوير، وداهمت المنزل الذي يتواجدون على سطحه المقابل لمنزل نعالوة، وأجبرتهم تحت تهديد السلاح على إخلاء المنزل.

وشرعت جرافة الاحتلال بهدم جدران الطابق الأرضي، وقام عدد من جنود الجيش الإسرائيلي، بهدم جدران الطابق الأول يدوياً.

يذكر أنه تم في وقت سابق إخلاء المنزل الذي يتكون من ثلاثة طوابق، وأن قرار الهدم يشمل الطابق الأرضي الذي كان يقيم فيه أشرف، والطابق الأول الخاص بوالديه.

وكانت وحدة خاصة من جيش الاحتلال اغتالت، أشرف نعالوة، 23 عاماً فجر الخميس الماضي، في مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس.

ويتهم الاحتلال الشهيد نعالوة بإطلاق النار على مستوطنين في مستوطنة "بركان" في السابع من أكتوبر(تشرين أول) الماضي.