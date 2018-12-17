شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ترفض تدخل "الشيوخ الأمريكي" بشؤونها والان مع التفاصيل

استنكر مصدر سعودي مسؤول في وزارة الخارجية الموقف الصادر مؤخراً من مجلس الشيوخ الأمريكي، مؤكداً أن "ما حدث للصحفي جمال خاشقجي، جريمة مرفوضة لا تعبر عن سياسة المملكة ولا نهج مؤسساتها".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، واس، مساء الأحد، عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية قوله إن السعودية "تستنكر الموقف الذي صدر مؤخراً من مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية والذي بني على ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة، ويتضمن تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، ويطال دور المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وأضاف المصدر "لقد سبق التأكيد على أن ما حدث للمواطن جمال خاشقجي، هو جريمة مرفوضة لا تعبر عن سياسة المملكة ولا نهج مؤسساتها، مؤكدة في الوقت ذاته رفضها لأي محاولة للخروج بالقضية عن مسار العدالة في المملكة".

وقال المصدر إن السعودية "تأمل ألا يتم الزج بها في الجدل السياسي الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، منعاً لحدوث تداعيات في العلاقات بين البلدين يكون لها آثار سلبية كبيرة على العلاقة الاستراتيجية المهمة بينهما".