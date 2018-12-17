شكرا لقرائتكم خبر عن 25 مليار دولار قيمة مشروعات شركة البترول الوطنية الكويتية حتى 2040 والان مع التفاصيل

قال المهندس محمد المطيري، الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية، الأحد، إن القيمة الإجمالية لمشاريع الشركة تحت التنفيذ والمتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة تبلغ نحو 5.2 مليار دولار.

وأوضح "المطيري" في تصريحات صحفية على هامش احتفال الشركة بمرور 10 سنوات على إطلاقها برنامج الاستدامة وإطلاق تقرير الاستدامة الرابع أن هذه القيمة الإجمالية للمشاريع تأتي بدون قرض مشروع الوقود البيئي، متوقعا أن تبلغ قيمة مشاريع الشركة حتى عام 2040 نحو 25 مليار دولار.

وتابع: مشروع الدبدبة للطاقة الشمسة الذي تنفذه الشركة بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية يعد مشروعا، ضخما لافتا إلى أن المشروع سيطرح في شهر يناير المقبل.

وتوقع الحصول على عروض تنافسية في التحالفات المؤهلة للمشاركة في المشروع وأنه سيتم التقييم الفني والتجاري لمشروع الدبدبة في شهر مارس المقبل.

وعن آلية تمويل مشروع (الدبدبة) قال "المطيري" إنه بعد النجاح الذي حققته الشركة في تمويل مشروع الوقود البيئي فإن تمويل مشاريع الشركة كافة سيكون بشكل خارجي بنسبة 70% وبنسبة 30 % تمويل داخلي من البنوك المحلية.

وذكر أن مدة تنفيذ المشروع ستصل إلى عامين، وأبدت 10 شركات رغبتها في المشاركة بالمشروع، مشيرا إلى أن الشركة تدرس تطوير زيادة الطاقة التكريرية لمشروع الوقود البيئي ومصفاة الزور.

وتوقع الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية الكويتية، أن يتم زيادة الطاقة التكریریة بواقع 130 ألف برميل إلى 160 ألف برميل يوميا، لافتا إلى أن الشركة تجري كذلك دراسة لإنشاء مصفاة جديدة في جنوب البلاد.