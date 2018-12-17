شكرا لقرائتكم خبر عن وشم ذكي ينذرك بارتفاع نسبة أشعة الشمس الضارة والان مع التفاصيل

شهدت الـ5 سنوات الماضية طفرة في الأجهزة التقنية القابلة لارتدائها والتي تساعد في الاهتمام بالصحة العامة، كان أحدثها الوشم الذكي الذي ابتكر أساسياته مجموعة من العلماء من مختبر جامعة كولورادو، بهدف تجنب الكميات الكبيرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، وتحذيرك من الحروق الشمسية.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن د.كارسون برونس، قوله إن مختبره في جامعة كولورادو صمم حبر وشم حساساً للأشعة فوق البنفسجية، ويظهر فقط عندما تتعرض البشرة إلى كمية كبيرة من أشعة الشمس الضارة.





ويضيف العلماء الذين صمموا الوشم حاليا بعض الميزات لحبر الوشم، حتى يكون أداة تشخيصية لمساعدة الأطباء في تحديد المرض أو التغير في بنية الدم.

ويمكن أن يساعد الوشم الذكي الجديد "CU" (الحروف الأولى من جامعة كولورادو بالإنجليزية) الأشخاص في معرفة الوقت الذي يحتاجون فيه إلى إعادة وضع كريم الوقاية من الشمس.

ويظهر هذا النوع من الحبر حين يتعرض الشخص إلى كميات كبيرة وخطيرة من الإشعاعات ويختفي بمجرد وضع كريم الوقاية من الشمس وتأمين البشرة من الإشعاعات الضارة.





وربما تستغرق موافقة إدارة الغذاء والدواء على حبر الوشم وتوفره في مراكز الوشم وعيادات الأطباء سنوات طويلة.

ولا يزال سرطان الجلد هو نوع السرطان الأكثر شيوعا، وعلى الرغم من التحذيرات المستمرة من قبل أطباء الجلد ومسؤولي الصحة فإن كثيرا من الناس يستخف بها، لا سيما في الأيام الغائمة والباردة.