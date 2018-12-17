شكرا لقرائتكم خبر عن مارك زوكربيرج يخسر ربع ثروته في 2018 والان مع التفاصيل

ربما تكون نهاية هذا العام غير سعيدة على الإطلاق بالنسبة لمارك زوكربيرج، إذ خسر مؤسس شبكة التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة ربع ثروته تقريبا خلال 2018، الذي كان عاما سيئا جدا بالنسبة له.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، انكمشت ثروة مارك زوكربيرج (34 عاما) التي تعتمد بصفة أساسية على ملكيته للمنصة الاجتماعية الأكبر عالميا، بقيمة 18 مليار دولار هذا العام، بينما تحاصر الأخبار السيئة فيسبوك بصورة مستمرة وعلى رأسها التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية وانتهاك خصوصية بيانات المستخدمين، فضلاً عن تلقي الانتقادات أوائل العام الجاري من قبل خبراء حقوقيين بالأمم المتحدة بسبب انتشار خطاب الكراهية الذي كان من أسباب الإبادة الجماعية للروهينجا في ميانمار.

وفي البداية خسر زوكربيرج 13 مليار دولار في مارس الماضي، بعد اعترافه أن شركته ربما ارتكبت خطأ في عدم توخي الحذر الاستباقي بشأن الخرق وانتهاك الخصوصية، وبلغ عدد المستخدمين المتأثرين أكثر من 87 مليون شخص في الرابع من إبريل الماضي، لكن على ما يبدو أن السوق لم تعر الأمر انتباها، حيث عادت ثروة زوكربيرج إلى قيمتها قبل هذه الفضيحة المدوية، لتبلغ 75 مليار دولار بحلول التاسع من مايو الماضي.

ثم جاءت أسوأ خسارة من حيث قيمة الأسهم في تاريخ البورصة الأمريكية، حيث قدم فيسبوك أرباح الربع الثاني الخاصة به بعد ساعات التداول في 25 يوليو الماضي، حيث كان السعر الأعلى عند 217.50 دولار، وفي اليوم التالي، 26 يوليو، فتحت الأسهم عند سعر أقل بنسبة 20%، وخسر زوكربيرج 15.9 مليار دولار بنهاية اليوم، و2.2 مليار دولار أخرى في الأيام التالية.

وأصبحت ثروة زوكربيرج الآن 57 مليار دولار بعدما كانت 75 مليارا في بداية 2018، وهي الخسارة الأكبر بين 500 ملياردير، حسب مؤشر مليارديرات وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية، لكنه لا يزال محتفظا بترتيبه السادس بين قائمة مليارديرات العالم.