شكرا لقرائتكم خبر عن 800 مليون دولار حجم تدفقات الاستثمارات الإسبانية إلى دبي والان مع التفاصيل

نظمت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، بالتعاون مع شركة "سيندا" الدولية، ندوة مع أبرز الشركات والمستثمرين الإسبان في "سيركولو إكويستريه" بمدينة برشلونة الإسبانية، في إطار جهود المؤسسة للتعريف بالمزايا الاستراتيجية للاستثمار في دبي كمدينة المستقبل الذكية والمستدامة، وبوابة للتوسع في الأسواق الإقليمية، ومركز عالمي للأعمال وجذب الاستثمارات الاستراتيجية المؤثرة في التنمية.

وتشير أحدث بيانات "مرصد دبي للاستثمار"، الصادر عن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إلى وصول حجم تدفقات الاستثمارات الإسبانية إلى دبي لنحو 800 مليون دولار خلال العام الجاري، ما يضع إسبانيا بين أفضل 3 دول مستثمرة من حيث رأس المال الأجنبي المباشر في الإمارة.

وكشفت بيانات المرصد عن تركيز المستثمرين الإسبان على الاستثمار في القطاع السياحي، حيث وصلت استثماراتهم في هذا المجال إلى 500 مليون دولار، إضافة إلى اهتمامهم المتزايد بقطاع التجزئة، وتعتبر إسبانيا حاليا من بين أفضل 10 دول مستثمرة في عام 2018 من حيث مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة دبي.

وتسعى مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار إلى جذب استثمارات إسبانية جديدة في قطاعات الإنشاءات والتكنولوجيا والمعدات، خاصة بعد أن شهدت اهتماما كبيرا من قبل المستثمرين الإسبان.

وقال فهد القرقاوي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار "نواصل توسيع نطاق بعثاتنا التجارية لتشمل العديد من البلدان، حيث تأتي زيارتنا إلى إسبانيا في إطار التزامنا المستمر بالترويج لسوق الاستثمار المزدهر في دبي، حيث يبدي المستثمرون الإسبان اهتماما قويا بالاستثمار في قطاعات الإنشاءات والتكنولوجيا والمعدات، ونحن حريصون على تعزيز علاقاتنا الإيجابية مع أبرز المستثمرين الإسبان وفتح أسواق جديدة لهم بما يتماشى مع رؤية دبي لتعزيز التنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن الاجتماع الأخير مع أبرز قادة الأعمال ضمن مجموعة واسعة من قطاعات الأعمال في إسبانيا فتح آفاقا جديدة لزيادة الاستثمارات الإسبانية في القطاعات الرئيسية في دبي.

وأشار محمد عبدالله الشامسي، قنصل عام دولة الإمارات في مدينة برشلونة في كلمته بالندوة، إلى التطور الكبير الذي تشهده العلاقات مع المملكة الإسبانية على المستوى الاقتصادي، من خلال معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها الميزان التجاري والاستثمارات المتبادلة، لافتا الى أنه ما زال هناك متسعا كبيرا لرفع مستوى التعاون وجذب الاستثمارات الإسبانية إلى الإمارات، خاصة في القطاعات ذات الأولوية وفي مقدمتها الطاقة المتجددة والنقل والتعليم والصحة والتكنولوجيا والمياه والفضاء.

وأكد أهمية هذا النوع من الندوات الترويجية لتعريف مجتمع الأعمال الإسباني بالمقومات والإمكانيات الواعدة، التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي كبوابة إلى العديد من الأسواق العالمية.

وقال خالد راعي البوم، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إن تنظيم هذه الاجتماعات جاءت في أعقاب اتفاقية الشراكة التي وقعتها المؤسسة مع "سيندا انترناشيونال" شركة الاستشارات التجارية التي تقدم خدماتها للمستثمرين الإسبان الراغبين في القيام بمهام تجارية وتوسيع شبكات أعمالهم في دبي، موضحا أنه خلال هذه الاجتماعات قامت نتاليا دي أولانو الرئيس التنفيذي لـ"سيندا انترناشيونال" بعرض تجاربها الناجحة كمستثمرة في دبي منذ 18 عاما، والخدمات التي تقدمها للشركات الراغبة في الوصول إلى أسواق المنطقة عن طريق دبي.

وقالت نتاليا دي أولانو إن التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع "مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار" جاء بهدف تعزيز أطر التواصل والتعاون بين المجتمع الاستثماري في كل من دبي وإسبانيا.

وتابعت: نلتزم من جانبنا بتوجيه ودعم المستثمرين عبر تأسيس علاقات بناءة تعزز فرص نجاح استثماراتهم، ونفخر اليوم بتقديم مزايا دبي إلى الشركات الرائدة التي لم تتسن لها فرصة استكشاف الآفاق الواعدة التي تزخر بها الإمارة، باعتبارها مركزا رائدا على خارطة الأعمال والاستثمار العالمية، لا سيما في ظل الحوافز المشجعة، وعلى رأسها عدم وجود ضريبة الدخل أو ضرائب على الشركات والأفراد.

وأضافت: أنه تم خلال الاجتماعات الثنائية بحث أهدافهم وتطلعاتهم، وسط التأكيد على أهمية هذه الخطوة في بناء الثقة وتعزيز العلاقات مع مجتمع الاستثمار المحلي في دبي، متوقعة أن تكون هذه الخطوة انطلاقة قوية باتجاه تحقيق نتائج مثمرة في المستقبل.

وعقد وفد مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار على هامش الفعاليات عددا من الاجتماعات الفردية مع رؤساء وممثلي الشركات في إسبانيا، ركزت على سبل الاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل الإنشاءات والعقارات والطيران والقطاع البحري والتعليم والاستشارات القانونية وصناعة الأغذية والتكنولوجيا.