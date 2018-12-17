شكرا لقرائتكم خبر عن "نيكي" يرتفع 0.08% في بداية تعاملات بورصة طوكيو والان مع التفاصيل

ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية الإثنين.

حسب رويترز، صعد نيكي 0.08% إلى 21391.73 نقطة، كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.03% إلى 1592.70 نقطة.

وتراجع المؤشر نيكي الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في أكثر من 5 أسابيع، بفعل تضرر الأسهم المتصلة بصناعة الرقائق، بعدما ألقت كندا القبض على المديرة المالية لعملاق التكنولوجيا الصيني هواوي بطلب من الولايات المتحدة.

وأظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد الياباني بأكثر من التوقعات خلال الربع الثاني من العام المالي حتى 30 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأشارت بيانات الحكومة اليابانية انكماش الاقتصاد خلال الربع الثاني من العام الجاري بمعدل 2.5% من إجمالي الناتج المحلي، وليس بمعدل 1.2% كما كانت تشير إليه التقديرات الأولية.

وأكدت البيانات أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم تضرر من سلسلة الكوارث الطبيعية التي ضربتها خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، وهو ما يهدده بالعودة إلى دائرة الركود مرة أخرى.

في الوقت نفسه، أشارت الحكومة إلى انكماش إجمالي الناتج الحقيقي الإجمالي لليابان بمعدل 0.6% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري.