شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تتوقع عجزا بالميزانية يتجاوز الحد المقبول بالاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل

قال إدوارد فيليب رئيس الوزراء الفرنسي، إن عجز الميزانية سيتجاوز على الأرجح حد الـ3% من‭ ‬ إجمالي الناتج المحلي المتفق عليه في الاتحاد الأوروبي متوقعا أن يسجل نحو 3.2% العام المقبل.

حسب رويترز، من المتوقع أن تتجاوز فرنسا ذلك الحد بعدما قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تنازلات لمحتجين مناهضين للحكومة في وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول، مما تسبب في عجز بالميزانية قدره 10 مليارات يورو (11.30 مليار دولار).

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال مقابلة مع صحيفة ليزيكو.

وفي مسعى لتهدئة محتجي حركة "السترات الصفراء"، أعلن ماكرون زيادة الحد الأدنى للأجور وخفضا ضريبيا لمعظم المتقاعدين.

ومن المتوقع أن يتحسن ترتيب فرنسا على قائمة أعلى الدول الأوروبية في الحد الأدنى للأجور، بعدما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين الماضي، حزمة من الإجراءات المالية والاجتماعية لاحتواء الغضب الاجتماعي الذي اجتاح البلاد، من بينها زيادة الحد الأدنى للأجور 100 يورو بدءا من العام المقبل.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في فرنسا حاليا 1498 يورو شهريا، وفقا لبيانات المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي "يورو ستات"، وهي حاليا في المركز الخامس بين أعلى دول أوروبا في الحد الأدنى للأجور.

وبافتراض ثبات الحد الأدنى في بقية الدول الأوروبية -فرضية غير مؤكدة- ومع دخول زيادة الـ100 يورو في فرنسا حيز التنفيذ خلال الشهر المقبل، سيقفز ترتيب فرنسا في القائمة إلى المركز الثالث بـ1598 يورو، متخطية كلا من بلجيكا وهولندا.