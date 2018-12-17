شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع جنرال عسكري بارز داخل قاعدة عسكرية تابعة لمليشيا الحرس الثوري الإيراني والان مع التفاصيل

أوردت وكالات أنباء إيرانية، الأحد، أنباء عن مصرع جنرال عسكري بارز في ظروف غامضة داخل قاعدة عسكرية تابعة لمليشيا الحرس الثوري الإيراني واقعة شمال شرقي البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، نقلا عن بيان أصدرته العلاقات العامة في الحرس الثوري، يفيد بمصرع قدرت الله منصوري (59 عاما) قائد برتبة عميد لمقر عسكري يُدعى "ثامن الأئمة"‬، يتبع القوة البرية ضمن الحرس الثوري، في حادث إطلاق نار.

وأشار البيان إلى أن منصوري لقي حتفه بعد أن استقرت رصاصة في رأسه، خلال تنظيف سلاحه الشخصي، لافتا إلى أن القائد الصريع كان يتولى مسؤولية القاعدة العسكرية المذكورة أعلاه منذ عام 2014، فضلا عن خوضه حرب الثماني سنوات مع العراق (1980–1988)، وكذلك كان يباشر عمليات مقر "قدس" الواقع في إقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية رسالة عزاء بعثها رجل الدين المتشدد أحمد علم الهدي ممثل المرشد الإيراني في محافظة خراسان رضوي، حيث اعتبر أن قدرت الله منصوري ضمن مراتب "الشهداء"، قبل أن تتبنى وسائل إعلام إيرانية رسمية التعبير ذاته.

وأعرب نشطاء ومعارضون إيرانيون عن "اندهاشهم" من الحادث الغامض برمته، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن منصوري كان يتولى رتبة عسكرية رفيعة في الحرس الثوري، فيما ألمحوا إلى تعرضه لـ"الاغتيال"، وفقا لقولهم.

وقال الناشط الأحوازي كريم دحيمي، في تدوينة عبر موقع فيسبوك، أن قائد مقر ثامن الآئمة التابع للحرس الثوري قد اغتيل صباح اليوم، فيما لا يزال إعلام طهران يحاول التكتم على الخبر، وفقا لقوله.

وتساءل الناشط الإيراني الحقوقي دانيال راستين، في تغريدة عبر موقع تويتر، عن ملابسات وفاة قائد بارز في الحرس الثوري على هذا النحو الغامض، لافتا إلى أن أنباء مصرعه خلال تنظيف سلاحه الشخصي "كذبة كبرى"، في الوقت الذي تحدث عن وجود ما وصفها بـ"حرب تصفية داخلية" بين جنرالات في مليشيا الحرس الثوري الإيراني‬، لوجود خلافات غير معلومة الأسباب.