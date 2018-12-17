شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراف قطري بنزوح الأموال من الاقتصاد بعد المقاطعة والان مع التفاصيل

في إقرار واضح بهزيمة الدوحة وتكبدها خسائر اقتصادية بفعل المقاطعة العربية، اعترف وزير المالية القطري علي شريف العمادي، في منتدى الدوحة الـ 18، أن اقتصاد قطر شهد خروجاً للأموال في العام الماضي 2017.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو من العام الماضي، العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أدى إلى نزوح الاستثمارات ورؤوس الأموال من بورصة قطر خلال الشهور الـ18 الماضية؛ بحثا عن أسواق أكثر استقرارا.

وضخّت مؤسسات القطاع العام القطري التي تشمل صندوق ثروتها السيادي أكثر من 40 مليار دولار في البنوك القطرية في الشهور الأولى التي أعقبت المقاطعة، وذلك بهدف مساعدة القطاع المصرفي على مواجهة تأثير خروج الأموال.