شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية أردوغان يدافع عن نظام مطيته تميم والان مع التفاصيل

لا يزال نظام تميم مستمرا تحت عباءة حاميه العثماني، حيث قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن قطر دولة فاعلة على الصعيد العالمي وذات اقتصاد قوي، وأكد رفض أنقرة لكافة أشكال الإجراءات العقابية.

وجاء حديث وزير خارجية سلطان الأوهام خلال إجابته على أسئلة صحفيين، على هامش مشاركته في منتدى الدوحة الـ 18 بالعاصمة القطرية.

وأشارجاويش أوغلو أن قطر باتت تكتفي ذاتيا أكثر مع مرور كل يوم عبر تنويع اقتصادها، في معرض رده على سؤال حول العقوبات الاقتصادية المفروضة على قطر من قبل الدول المقاطعة لها (السعودية والإمارات والبحرين ومصر).

وأضاف: "أحيانا تكون تجربة سيئة أفضل من نصيحة، فقطر فاعلة على الصعيد العالمي، واقتصادها ينمو، وهي تزداد قوة"، مردفا: "هذه أزمة مصطنعة، ولا يمكن قبول العقوبات، فمهما كان الخلاف، نحن ضد كافة أشكال العقوبات، ونأمل أن تُحل هذه المشاكل في أقصر وقت.

ويعقد منتدى الدوحة الذي تنظمه وزارة الخارجية القطرية على مدار يومين تحت عنوان "صنع السياسات في عالم متداخل"، بمشاركة مجموعة من الساسة وصناع القرار ورؤساء دول وحكومات.

ومنذ المقاطعة العربية لقطر في يونيو 2017 بسبب دعم الدوحة للإرهاب، والعلاقات القطرية التركية تشهد مرحلة غير مسبوقة من عدم التوازن، إذ تسيطر أوهام الزعامة على الرئيس التركي، أردوغان، وفي المقابل لا يمنع أمير قطر في التضحية باستقلال بلاده مقابل البقاء في الحكم.