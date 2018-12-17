شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: إجراءات دول المقاطعة لدرء التدخلات القطرية سيادية وسياسية والان مع التفاصيل

رد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، على تصريح سيغمار غابرييل الوزير الألماني السابق في منتدى الدوحة الذي زعم أن المنطقة في أزمة قطر لم تكن بعيدة عن تدخل عسكري، حيث أكد قرقاش أن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع لدرء التدخلات القطرية سيادية وسياسية وتهدف إلى تغيير توجه الدوحة المخرب.

وقال قرقاش عبر حسابه بموقع "تويتر": "تصريح سيغمار غابرييل الوزير الألماني السابق في منتدى الدوحة أن المنطقة في أزمة قطر لم تكن بعيدة عن تدخل عسكري غير صحيحة وتجانب الواقع، قرار الدول الأربع اتخذ بناء على دعم قطر للتطرف والتدخل في شؤونها، آنذاك قابلت غابرييل في برلين وكان متفهما لأسباب الأزمة".

وأضاف: "الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع لدرء التدخلات القطرية سيادية وسياسية وتهدف إلى تغيير التوجه القطري المخرب، وندرك أن الدوحة ستعود إلى رشدها وإلى محيطها الخليجي في الوقت المناسب، وتصريح غابرييل مكاني بامتياز وجانبه الصواب".