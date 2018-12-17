بالصور.. أكثر 10 مشاهير تأثيرا خلال 2018

شهد عام 2018 بزوغ نجم العديد من المشاهير وخفوت آخرين في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أجرى موقع "رانكر" الأمريكي استطلاعاً للرأي حول أبرز الشخصيات الشهيرة التي أثّرت في الجمهور هذا العام، وأسباب وضعهم في هذه القائمة، وجاءوا على النحو الآتي:

1- دونالد جلوفر





أصدر الممثل والمغني دونالد جلوفر في مايو 2018 أغنية جديدة تحت اسمه الفني "تشايلدش جامبينو"، حملت عنوان This is America، يتحدث فيها عن التمييز العنصري الذي يواجهه ذوو البشرة السمراء في الولايات المتحدة حتى الآن، وثقافة العنف التي تروج لها السياسات الأمريكية وسط دول العالم المختلفة، وفي الوقت نفسه صدر جزء جديد من المسلسل التلفزيوني "Atlanta" الذي يؤدي دور البطولة فيه، والذي يناقش القوالب النمطية التي يتم وضع ذوي البشرة السمراء بها.



ومع مناقشة أكثر من عمل فني لدونالد جلوفر قضية واضحة، وتحقيقه نجاحًا كبيرًا، تحول إلى أحد أكثر المشاهير تأثيرًا في أمريكا.

2- كيندريك لامار





شاعر، مغني راب، ومؤلف أغانٍ، أثبت أنه صاحب مواهب متعددة، ففي عام 2018 وحده نجح في الفوز بـ4 جوائز "جرامي"، إضافة إلى جائزة "بيلبورد" عن ألبوم DAMN الذي أصدره هذا العام، كما استطاع أيضًا أن يصبح أول مغني راب في التاريخ يفوز بجائزة "بوليتزر" للصحافة والأدب والموسيقى.

3- مايكل بي جوردون





قدم الممثل مايكل جوردون بي هذا العام واحداً من أهم أدواره السينمائية على الإطلاق إن لم يكن أهمهما، وهو دور الشرير "كيلمونجر" في فيلم "بلاك بانثر"، وهو من الأشرار القلائل الذين نجحوا في كسب قلوب المشاهدين رغم نوازعهم التدميرية، وبسبب هذا العمل وفيلم "Creed" الذي يشارك سلفستر ستالون فيه البطولة، حجز "جوردون" مركزًا في هذه القائمة.

4- بيونسيه





منذ ظهورها وحتى الآن يُنظُر إلى بيونسيه باعتبارها صوت النساء من ذوات البشرة السمراء، وأداؤها في مهرجان "كوتشيلا" للفنون في مايو الماضي أكد هذه النظرة، فعلى مدار ساعة هي مدة فقرتها الغنائية؛ كرمت مغنية البوب النساء اللاتي تغني لهن والثقافة الأفريقية، وأظهرت قوة ومعرفة بتاريخ الأمريكان ذوي الأصول الأفريقية، وفوق كل ذلك زادها شعبية ظهور زوجها مغني الراب جاي زي معها في الحفل.

5- دوقة ساسيكس ميجان ماركل





تحولت ميجان ماركل هذا العام من ممثلة أمريكية تشتهر بأعمالها الخيرية وبدورها في مسلسل "سوتس" إلى أميرة ساسيكس، وزوجة الأمير هاري حفيد ملكة إنجلترا، ومع هذا التحول جاءت مسؤولية كبيرة فأصبح من مهام "ماركل" تمثيل العائلة الملكية في المناسبات الرسمية والخيرية.

6- بابا الفاتيكان فرنسيس





البابا فرنسيس هو الأب الـ266 للفاتيكان، وحتى الآن يعده كثيرون الأكثر تأثيرًا بسبب آرائه الجريئة وغير التقليدية بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية.

7- أوبرا وينفري





من الصعب أن يأتي عام لا تحتل فيه أوبرا وينفري مرتبة متقدمة في قائمة أكثر المشاهير تأثيرًا حول العالم، لكن عام 2018 كان الأكثر تميزًا في السنوات الأخيرة بسبب خطابها في حفل "جولدن جلوب" الذي انتقد هوليوود في قلة تمثيلها لذوي البشرة السمراء وتحيزها ضد النساء، ومنح الأمل لكل المهمشين في أمريكا أيًّا كان لونهم أو مهنتهم فهناك فرصة تنتظرهم إذا أحسنوا استغلالها قد يتركوا بصمة في التاريخ، ولم تنس أوبرا بالطبع التطرق لحملة "مي تو" الشهيرة التي تدين المتحرشين والمعتدين على النساء في أي مكان في العالم.

8- تشادويك بوسمان





سطع نجم الممثل والمخرج والمنتج تشادويك بوسمان هذا العام بفضل دور الملك "تشالا" في فيلم "بلاك بانثر" للمخرج رايان كوجلر، فلأول مرة في هوليوود يقدم فيلم بطاقم عمل بالكامل من ذوي البشرة السمراء، في محاولة من الشركة المنتجة لإضافة التنوع لصناعة السينما.

9- إمينيم





أمضى مغني الراب إمينيم فترة مختفيًا عن الساحة ليعود هذا العام بقوة بفضل ألبومه الجديد الذي أصدره خلال شهر أغسطس الماضي، وترشحه لجائزة "جرامي" مؤخرًا عن أغنيته Lucky You التي تسخر من جوائز الجرامي تحديدًا، كل ذلك جعله محط اهتمام الجمهور.

10- إيما جونزاليس





الناجية من حادث إطلاق نار عشوائي في مدرسة "دوجلاس ستونمان" الثانوية في فبراير الماضي، ومنذ ذلك الوقت وهي تستغل مكانتها وتأثيرها في التوعية بمخاطر حيازة السلاح؛ لتصبح من أهم الناشطات الحقوقيات في أمريكا.