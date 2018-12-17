الجيش الصيني يكشف النقاب عن نوع جديد من طائرات الرعاية الطبية

كشفت قوات الجيش الصيني النقاب عن نوع جديد من طائرات الرعاية الطبية من طراز "Y-9"، التي لا تعمل فقط كإسعاف جوي ولكن أيضا كمستشفى طائر.

وحسب ما ذكرته شبكة أخبار تلفزيون الصين المركزي "سي سي تي في"، أجرت القوات الجوية الصينية مؤخرا مناورة نقل طبية باستخدام الطائرة الجديدة في مطار غير محدد، جنوب غرب الصين.

ووفقاً للتلفزيون الصيني، فإن الطائرة قادرة على استيعاب أكثر من 30 جنديا وضابطا في الوقت نفسه، محملة بوحدات الرعاية الطبية الأساسية والعناية المركزة، وتحمل مجموعة واسعة من المعدات، بما في ذلك الشاشات وأجهزة تنظيم ضربات القلب والمعدات بالموجات فوق الصوتية.

وقال سونج تشونج بينج، الخبير العسكري، إن الطائرة لا تقتصر على الإسعاف الجوي فحسب، بل أيضا تعد مستشفى متنقلا مزودا بوحدة عناية مركزة يمكن أن يجري عمليات معقدة بشكل مستقل.

وتعتبر "Y-9" طائرة نقل تكتيكية متوسطة الحجم، يبلغ أقصى مدى لها حوالي 4000 كيلومتر، ودخلت الخدمة مع سلاح الجو في الجيش الصيني نهاية عام 2016، وتم تعديلها لأغراض مختلفة، بما في ذلك طائرات الإنذار المبكر وطائرات الاستطلاع والطائرات المضادة للغواصات.

وذكرت وكالة أنباء الصين "شينخوا" أن الطائرة Y-9 نفذت أول مهمة نقل للرعاية الطبية في مارس/آذار الماضي، عندما نقلت بنجاح ضابطا مريضا من منطقة التبت ذاتية الحكم في جنوب غرب الصين إلى مستشفى في تشنجدو بمقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين.