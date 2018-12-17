فيسبوك يحظر صفحة نجل نتنياهو بعد تعليقاته المعادية للمسلمين

حظرت إدارة موقع "فيسبوك" الأحد، صفحة يائير نتنياهو، النجل الأكبر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمدة 24 ساعة؛ بسبب نشره آراء اعتبرت معادية للمسلمين.

وحذف "فيسبوك" منشورات يائير، مما اضطره إلى اللجوء لموقع "تويتر" للهجوم على "فيسبوك" واصفا إياه بأنه "ديكتاتوري الفكر".

وكان يائير نتنياهو دعا في رسالة نشرها الخميس، على صفحته في فيسبوك: "جميع المسلمين إلى مغادرة" إسرائيل، وكتب: "هل تعلمون أين لا تحدث هجمات؟ في آيسلندا واليابان، حيث للمصادفة لا يوجد مسلمون".

وفي منشور آخر، تحدث عن أحد حلّين محتملين فقط للسلام، إما أن "يغادر كل اليهود (إسرائيل)، وإما أن يغادر كل المسلمين"، مضيفاً: "وأنا أفضّل الخيار الثاني".

يعيش يائير نتنياهو (27 عاما) في مقر رئاسة الوزراء دون أي منصب رسمي، ويستفيد من خدمة حارس شخصي وسائق وغيرها من الامتيازات.