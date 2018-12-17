شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحبط محاولة تسلل لميليشيات الحوثى جنوبى محافظة الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت قوات الجيش الوطنى اليمنى، محاولة تسلل لميليشيات الحوثى فى محيط مديرية الدريهمى جنوبى محافظة الحديدة.

وذكرت قناة العربية الإخبارية الليلة أن مجاميع من الميليشيات حاولت التسلل باتجاه مواقع شمالى وشرقى مدينة الدريهمي، إلا أن قوات الجيش رصدت تلك المحاولة وأجبرتها على التراجع والفرار، وأسفرت المواجهات عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيات الحوثية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أفادت فيه مصادر حكومية يمنية باندلاع اشتباكات عنيفة فى المحافظة رغم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار فى السويد ضمن محادثات السلام اليمنية.

ودعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث الأطراف اليمنية إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار فى مدينة الحديدة.

وفى سياق متصل، أعلن الجيش اليمني، أن قواته فى جبهة مران بمحافظة صعده، أوشكت على فرض السيطرة الكاملة على عقبة مران بعد أن أصبحت فى مرمى نيرانها.

وقال مصدر عسكرى يمني، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، إن قوات من ألوية العمالقة وصلت إلى أطراف مديرية حيدان وأصبحت على مشارف وادى لبيبه ووادى الخلب فى مقدمة الجبهة.

وأضاف أركان حرب ألوية العروبة فى الجيش اليمنى العميد صالح المخلافي، أن قوات اللواء تواصل التقدم فى معركة قطع رأس الأفعى بمران لتطهير أراضى محافظة صعده من الانقلابيين الحوثيين.