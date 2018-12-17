شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يدعو لحفظ الأمن والاستقرار فى البصرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، الأحد أن محافظة البصرة عانت من الحروب ونقص الخدمات وتلوث المياه مع أنها الأولى فى انتاج النفط، داعيا لأن تتركز المنافسة السياسية على حفظ أمن واستقرار المحافظة.

وقال المكتب الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن مجلس الامن الوطنى عقد اجتماعه الدورى برئاسة عبد المهدي، لافتا إلى أن الاجتماع ناقش القضايا المطروحة على جدول الأعمال، وفى مقدمتها تقييم الأوضاع فى محافظة البصرة من جميع أبعادها الأمنية والاقتصادية والسياسية.

وأكد أهمية تكاتف الجهود وأخذ معاناة أهالى البصرة بعين الاعتبار من أجل تحسين واقعها الاقتصادي، والعمل على أن تتركز المنافسة السياسية على حفظ أمن واستقرار المحافظة ومصالح المواطنين والاستجابة للمطالب المشروعة.

وأوضح البيان أن المجلس ناقش أسلوب إزالة التجاوزات على الأراضى المخصصة للمشاريع الاستثمارية وتوفير الحماية لها، وكذلك التفاهم بين وزارة الداخلية الاتحادية ووزارة داخلية الإقليم فى مكافحة الجريمة بكافة أشكالها ورفع كفاءة العاملين فى الأجهزة الأمنية.