شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الإعلام السعودية تشارك بملتقى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تشارك وزارة الإعلام السعودية، في ملتقى ألوان السعودية 2018، الذى تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى.

وتعد هذه المشاركة هي الثالثة للوزارة بالملتقى، وتهدف من خلالها إلى إبراز الإنجازات الإعلامية في المملكة منذ نشأة الوزارة عبر العديد من الصور النادرة التي ضمها الجناح لملوك المملكة العربية السعودية، والعديد من الصور لنشأة وتطور الإعلام وطرق البث التلفزيوني والإذاعى والكاميرات الفوتوغرافية التي تم استخدامها فى السنوات الماضية.

وتأتي مشاركة الوزارة انطلاقا من حرصها على إبراز أهم الإنجازات التي حققتها منذ نشأتها، إضافة إلى إطلاع الزوار والمهتمين على مشاريع وخطط الوزارة وأهدافها خلال الفترة المقبلة، حيث يمثل الملتقى فرصة للالتقاء بالمؤسسات والجهات الحكومية، والمواهب الشابة من أبناء وبنات الوطن.