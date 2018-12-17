شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة السورية تبحث مع الجانب الروسى توسيع مرفأ طرطوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الحكومة السورية، الأحد، أنها تعمل مع روسيا على توسيع ميناء طرطوس الذى تستخدمه البحرية الروسية كقاعدة عسكرية لها فى منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وقال وزير النقل السوري، على حمود - خلال كلمته بجلسة مجلس الشعب السورى وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن وزارة النقل السورية تبحث مع الجانب الروسى توسيع مرفأ طرطوس ليتسع للحمولات الكبيرة وإقامة أرصفة ذات أعماق كبيرة.

ويحتضن ميناء طرطوس مركز التأمين المادى التقنى للقوات البحرية الروسية منذ عام 1971 ، وفى 30 نوفمبر الماضى أعلن قائد أسطول البحر الأسود الروسى الفريق البحرى ألكسندر مويسييف أن روسيا تواصل العمل على تحديث قاعدتها البحرية فى ميناء طرطوس السورى .