«آخر شياكة».. شوف عربية كيلى جينر الجديدة سعرها أكثر من 320 ألف دولار

قررت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلى جينر أن تشارك محبيها ومعجبيها من مرتادى صفحاتها المختلفة على الـsocial media بصور التقطتها بطريقة الـ"selfie" بسيارتها الجديدة "Rolls Royce"، التى اشترتها بالتزامن مع احتفالات الكريسماس.

وما لفت الأنظار أن السقف الخاص بالسيارة لامع، كما تم حفر اسم كيلى على عدد من الأجزاء بالسيارة، وكانت تكلفة السيارة أكثر من 320 ألف دولار.

يذكر أن فى شهر أكتوبر الماضى فاجأت كايلى والتها النجمة كريس جينر بسيارة فيرارى حمراء قبل أيام من الاحتفال بعيد ميلادها الثالث والستين.