علشان جمالها يزيد.. جنيفر لوبيز تطلق خط مستحضرات للعناية بالبشرة فى 2019

تعرف النجمة العالمية جنيفر لوبيز أنها واحدة من أهم إيقونات الجمال فى العالم، وقد تداولت المواقع الفنية الشهيرة خبر إطلاق النجمة البالغة من العمر 49 عاما، خط مستحضرات للعناية بالبشرة خلال عام 2019، وهو المشروع الذى عملت عليه لوبيز لفترة طويلة.

يذكر أن جنيفر لوبيز تمتلك شعبية كبيرة بشتى انحاء العالم، حيث قدمت عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة منذ ظهروها الأول على الساحة عام 1986 وحتى الآن، ومن أشهر اعمالها الغنائية "jenny from the block" و"amor amor amor" و"love don't cost a thing" و"goin' in" وغيرهم.