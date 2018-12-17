7 مزايا جديدة تصل لتطبيق واتس آب قريبًا.. تعرف عليها

طرح تطبيق "واتس آب" على مدار العام الجارى عددًا من المزايا والخصائص الجديدة، التى تهدف إلى تسهيل الاستخدام، ويبدو أن تطبيق الدردشة المملوك لـ"فيس بوك" ما زال فى جعبته الكثير، إذ يستعد للكشف عن مجموعة من المزايا الجديد قريبًا، والتى رصدها موقع "مترو" البريطانى، ويمكن التعرف عليها فيما يلى:

تشغيل الرسائل الصوتية تلقائيًا

وصلت هذه الميزة إلى مستخدمى تطبيق واتس آب على ios، لكنها لم تصل بعد إلى الأندرويد، لكن وعد التطبيق بطرحها قريبًا، إذ تتيح تشغيل الرسائل الصوتية تلقائيًا واحدة تلو الأخرى، دون الحاجة إلى الضغط على كل واحدة لتشغيلها بشكل منفصل.

Dark Mode

صمم هذا الوضع خصيصًا لحماية أعين المستخدمين، إذ يحول خلفية التطبيق إلى اللون الأسود فى الظلام، ما يسهل من استخدام واتس آب.

الصورة داخل الصورة

تمكن هذه الميزة مستخدمى واتس آب من تشغيل فيديوهات "يوتيوب" و"فيس بوك" و"إنستجرام" داخل التطبيق مباشرة، دون الحاجة إلى الانتقال إلى تطبيق طرف ثالث.

زر للمكالمات الجماعية

قريبًا سيتمكن مستخدمو واتس آب من إجراء المكالمات الجماعية بضغطة زر واحدة، بدلاً من الطريقة التقليدية التى تتطلب من المستخدم تدشين محادثة ثم الضغط لإضافة صديق تلو الآخر.

استعراض الصور

هى ميزة تسهل من مشاهدة الصور والفيديوهات من شاشة القفل دون الحاجة إلى فتح التطبيق، إذ يمكن للمستخدمين معرفة الصور والفيديوهات المرسلة إليهم من قائمة الإخطارات مباشرة.

QR Code

وفقًا لعدد من التقارير، يستعد تطبيق واتس آب لاستخدام أكواد QR لتسهيل مشاركة أرقام الهواتف بين المستخدمين بسهولة وسرعة، ما يساعد على زيادة نمو وزيادة استخدام التطبيق.

الإعلانات

وفى محاولة لتحقيق الأرباح من التطبيق، يستعد فيس بوك لطرح الإعلانات فى خانة status، والتى قد تتضمن صور وفيديوهات مطلع عام 2019.