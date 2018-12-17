تقرير: أبل تطلق خدمتها الجديدة للأخبار بداية من 2019

عقب ظهور تقرير يشير إلى أن شركة أبل تسعى لإطلاق خدمة مدفوعة الأجر للأخبار والمجلات، ظهر تقرير جديد يكشف عن موعد إطلاق الخدمة الاخبارية، والتى من المنتظر أن تصل مطلع 2019.

ووفقا لما نشره موقع techcrunch الأمريكى، فكانت أبل قد استحوذت على خدمة الأخبار الرقميةTexture المدفوعة فى مارس الماضى، والتى قد تستعين بها فى خدمتها المقبلة، فيما كشف التقرير أن الشركة تسعى لضم الصحف المشهورة مثل وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز وتجرى معها المفاوضات وتود الدخول وتوسيع خدمتها بـ Texture بتصميم محتوى جديد لمجلتها.

لكن فى نفس الوقت هناك تخوف من ناشرى الأخبار من مقدار المنافسة الذى ستضيفه أبل فى هذا المجال، إذ أنها تقدم الخدمة بأسعار منخفضة، الأمر الذى سيؤثر على حصتهم السوقية فى هذا المجال.