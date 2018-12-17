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شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل شيخ يلتقى ولى عهد أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى المستشار تركى آل شيخ، رئيس الاتحاد العربى لكرة القدم، ومالك نادى بيراميدز المصرى، مع الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى.
وظهر المستشار تركى آل شيخ مع ولى عهد أبو ظبى فى صورة نشرها حساب نادى بيراميدز عبر "انستجرام"، حيث ارتدى الشيخ محمد بن زايد ملابس رياضية فيما ارتدى تركى آل شيخ جلباباً أبيض، وظهرا وهما يمسكان إحدى الكؤوس.
تركى آل شيخ مع محمد بن زايد
وعلق حساب نادى بيراميدز على الصورة التى جمعت بين آل شيخ وبن زايد بالقول: " مالك النادي ورئيس الاتحاد العربى مع الشيخ محمد بن زايد".
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