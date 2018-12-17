شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا تفجير سيارة ملغومة فى مدينة عفرين بمحيط الحدود التركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شهود ومصادر بالمعارضة المسلحة، إن ما لا يقل عن 9 أشخاص لقوا حتفهم، الأحد، عندما انفجرت سيارة ملغومة فى سوق للخضر فى مدينة عفرين بشمال غرب سوريا، فى أحدث هجوم من نوعه فى بلدات تسيطر عليها جماعات من المعارضة المسلحة المدعومة من تركيا.

وأضافوا أن سيارة كانت متوقفة قرب السوق المزدحمة فى المدينة انفجرت وذلك بعد أيام فقط من وقوع تفجيرات مماثلة فى مناطق مزدحمة بالمدنيين فى بلدات أعزاز والراعى والباب الواقعة قرب الحدود مع تركيا وتسيطر عليها قوات مدعومة من الأتراك.

وقال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء الماضى، إن الجيش سيشن خلال الأيام المقبلة عملية ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التى تعتبرها بلاده امتدادا لحزب العمال الكردستانى الذى يصنفه الغرب على أنه جماعة إرهابية ويشن تمردا مسلحا منذ 30 سنة فى تركيا.