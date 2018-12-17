رئيس البرلمان العراقي يصل إلى الرياض في زيارة رسمية (صور)

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بغداد — سبوتنيك. وبحسب بيان لمكتب الحلبوسي، كان في استقبال رئيس البرلمان والوفد المرافق له، رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ عبدالله بن محمد آل الشيخ وعدد من أعضاء المجلس والمسؤولين.
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وشهد الاجتماع بحث عدة ملفات ومواضيع كان أبرزها تفعيل التعاون بين العراق والمملكة العربية السعودية في مجال الطاقة، والإسراع في فتح المنافذ الحدودية بين البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما، بما يخدم المصالح المشتركة.
وكان الحلبوسي، خلال لقاء مع السفير السعودي بالعراق، عبد العزيز الشمري، في أيلول/سبتمبر الماضي، قد ثمن "مواقف المملكة العربية السعودية الداعم للعراق خلال الحرب ضد تنظيم داعش (الإرهابي) وإغاثة النازحين ودعم الاستقرار، مشيراً إلى وجود العديد من الأمور المشتركة بين البلدين الشقيقين التي يمكن الانطلاق منها لتعزيز أطر التعاون المشترك في قطاعات مختلفة منها الاقتصاد والاستثمار.
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