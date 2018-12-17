«الزعيم» يرفع سقف الطموح ويتحدى ريفربليت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا إلى أبوظبي للدفاع عن لقبه بطلاً لكأس العالم للأندية، حيث يلاقي كاشيما إنتلرز الياباني بعد غد الأربعاء.

ويضع العين اليوم خطة مباراته المنتظرة غداً الثلاثاء أمام ريفربليت الأرجنتيني بطل أمريكا الجنوبية «ليبرتادوريس»، وذلك بعد 24 ساعة من فوزه الرائع على الترجي بطل إفريقيا بثلاثية نظيفة.

وجاءت تصريحات مدرب العين زوران ماميتش ولاعبي العين، لتؤكد أن ممثل الإمارات في مونديال الأندية رفع سقف طموحاته، وأن «العين» على النهائي، ووضح أن هناك ثقة كبيرة بقدرة «الزعيم» على تخطي عقبة ريفربليت القوية غداً.