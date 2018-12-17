شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: البحرين قلب خليجنا النابض بالحياة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حسابه على «تويتر» مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني ال47. وأكد سموه أن مملكة البحرين، قلب الخليج العربي النابض بالحياة.

وغرّد سموه «تهانينا لمملكة البحرين، وأخي الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة اليوم الوطني، أفراحكم الوطنية أفراحنا، وأبناء البحرين إخواننا، ومملكة البحرين هي قلب خليجنا النابض بالحياة، حفظ الله البحرين وأدام عزها وفرحها».

من جهته، نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عبر حسابه على «إنستجرام»، صورة لعلم مملكة البحرين، وعلق سموه قائلاً «دوام الرفعة والتقدم والازدهار لمملكة البحرين الشقيقة حكومةً وشعباً».

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