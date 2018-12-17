شكرا لقرائتكم خبر عن الاتّجار ب «المقلد» جريمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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ابن الديرة

عندما تكتشف السلطات المختصة عشرات الآلاف من قطع غيار السيارات المقلدة، والمغشوشة، فإننا نكون أمام جريمة مكتملة الأركان، لم تحدث عشوائياً، ومصادفة، بل عن سبق إصرار، وترصّد، المجرمون فيها لم يكترثوا لأعداد الضحايا التي يمكن أن تسقط نتيجة استخدام قطع غير أصلية في السيارات، ولعل خطورتها توازي خطورة الإطارات المقلدة والمغشوشة التي يمكن أن تنفجر إذا ما تعرضت للحرارة الزائدة، وهي متوفرة بحكم طقس بلادنا.

أشخاص بلا ضمائر تحاسبهم وتمنعهم من الإقدام على فعل خطر سيلحق أذى وأضراراً فادحة بالناس، وفي ظل غياب كامل لمنظومة أخلاق الخير والسماحة وحب الآخرين وعدم إيذاء أي منهم، لا يجدون غضاضة في أن يسلكوا كل الطرق التي توصلهم لتحقيق مكاسب وأرباح فاحشة، بغض النظر عن إن كانت أساليبهم هذه سليمة وغير مؤذية لأحد، أو أنها تأتي بالعكس تماماً.

ورغم أن الجاني هنا مدان تماماً، فإن المستهلك يساعده بلا وعي على اكتمال جريمته، ببساطة، لأنه يبحث عن قطعة الغيار الأرخص، حتى لو كان الفارق بين السعرين كبيراً، فقد يكون ذلك مبعثاً على رضاه، وليس منبهاً أن هناك خطراً يحدق به، والسعر المنخفض مؤشر على أن هناك ما يستحق التوقف عنده، وإعمال العقل، والانتباه، فإذا ما وثق أيضاً بأن القطعة المقلدة لا تختلف كثيراً عن الأصلية، فإنه يكون قد وقع في الفخ بجهله ورضاه، وشارك من حيث لا يدري في التمهيد لوقوع الجريمة، إذا نتجت عن قطع الغيار المغشوشة حوادث مفجعة.

الجهات الحكومية المختصة تؤهل كوادرها في مداخل لدولة للكشف عن كل ما يخالف القانون، ويضر بالإنسان، وتنظم حملات على الأسواق على مدار العام، وتوقع عقوبات بحق المخالفين، لكن يداً واحدة لا تصفق، ويجب أن يكون أفراد الجمهور خير معين لهم، يبلغونهم عن أي محال تبيع قطع غيار سيارات مغشوشة، وهم أدرى بهذه المحال، لأن أصحابها قد لا يعرضون بضائعهم المقلدة تحت أشعة الشمس، وفي وضح النهار، ولكنهم يخفونها بعناية، ويخرجونها عند الطلب.

المستهلك هنا هو الذي عليه أن يبادر، ويحمي المجتمع من شرور هؤلاء الذين يبيعون الموت للناس من دون أن يدروا، في سبيل تحقيق مكاسب غير مشروعة، وحرام، وأي تواطؤ يبدر منه سيكون أول من يتحمل نتائجه السلبية، لأنه سيستخدم القطع غير الأصلية في سيارته، وهو ونصيبه حينها.

التعاون الجيد بين الجمهور والجهات الرقابية الحكومية، وحده كفيل بتصحيح الأمور، وإعادتها إلى نصابها الصحيح، ومنع تعريض حياة الناس للخطر ببيعهم قطع غيار لسياراتهم مقلدة، وغير مطابقة للمواصفات، والعقوبات الرادعة أيضاً ستجعل المستهترين بأرواح الناس يفكرون مرتين، ويعدّون للمائة قبل الإقدام على فعلهم الإجرامي.

وعلى وكلاء السيارات أيضاً مراعاة هوامش الربحية، وبيع قطع السيارات بأسعار معقولة حتى لا يضطر الناس إلى شراء «المغشوش».

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