شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد وماكرون يبحثان هاتفياً علاقات الصداقة والتعاون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا الصديقة، خلال اتصال هاتفي، علاقات الصداقة والتعاون، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين.

واستعرض سموه، والرئيس ماكرون، أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، وفرص تطويره بما يخدم مصالحهما المتبادلة، كما تناول الجانبان تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وبعث برقية تعزية إلى الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة وذلك في وفاة حفيدته وإصابة بعض أفراد الاسرة أثر حادث سير أليم.

كما قدم سموه واجب العزاء في وفاة عبدالله جابر حارب الخييلي، خلال زيارة سموه مجلس العزاء في مدينة العين.

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