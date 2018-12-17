«عوافي التراثي» ينطلق بعروض موسيقية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلق أمس الأول «مهرجان عوافي التراثي» الذي يحتفي بالتراث الثقافي والحضاري العريق الذي تتمتع به إمارة رأس الخيمة، ليتيح لزواره من كل الأعمار فرصة اختبار التجارب والفعاليات المحلية الأصيلة. وشهد حفل الافتتاح حضور الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة هيثم مطر، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات، واستعرض الوفد الفعاليات المتنوعة، بما فيها القرية التراثية والعروض الموسيقية الحية التي قام بتأديتها كل من الشرطة الموسيقية وفرقة دبا الحربية.

وتقام نسخة هذا العام على كورنيش القواسم، وتمتد مدار ثلاثة أشهر. ويضم المهرجان سلسلة من العروض والفعاليات الممتعة لجميع أفراد العائلة، بدءاً من الفنون والحرف، إلى العروض الثقافية وأنشطة الأطفال والعروض الترفيهية الحية، ليتيح لزواره فرصة التعرف إلى الثقافة المحلية واختبارها عن كثب.

وقال هيثم مطر: أشجع الجميع من مقيمين وسياح على زيارة «مهرجان عوافي التراثي» الذي يمكن دخوله مجاناً، لاختبار الثقافة العريقة والتراث الغني في إمارة رأس الخيمة، من خلال العروض الترفيهية التقليدية والمأكولات الإماراتية والعروض الموسيقية والمسابقات والحرف التقليدية. إنها فرصة للعائلات والأصدقاء لقضاء أوقات ممتعة والتعرف أكثر إلى إمارة رأس الخيمة، وما تقدمه من تجارب ثقافية أصيلة.