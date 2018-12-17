قرقاش رداً على مزاعم ألمانية: إجراءاتنا ضد قطر لدورها المخرب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع لدرء التدخلات القطرية سيادية وسياسية، وتهدف إلى تغيير التوجه القطري المخرب، مشدداً على أن الدوحة ستعود إلى رشدها ومحيطها الخليجي في «الوقت المناسب».

ويشير قرقاش إلى قرار الإمارات والسعودية والبحرين ومصر بقطع العلاقات مع قطر في يونيو/حزيران من العام الماضي، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، وتدخلها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

ونفى قرقاش، ادعاءات وزير الخارجية الألماني السابق سيجمار جابرييل، والتي قال فيها إن منطقة الخليج كانت على شفا حرب حين نشبت الأزمة مع قطر عام 2017.

وغرد قرقاش، على حسابه في موقع «تويتر» أمس الأحد، قائلاً: «تصريح سيجمار جابرييل الوزير الألماني السابق في منتدى الدوحة، بأن المنطقة في أزمة قطر لم تكن بعيدة عن تدخل عسكري، غير صحيحة وتجانب الواقع، قرار الدول الأربع اتخذ بناء على دعم قطر للتطرف والتدخل في شؤونها، آنذاك قابلت جابرييل في برلين وكان متفهماً لأسباب الأزمة».

وتابع قرقاش: «الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع لدرء التدخلات القطرية سيادية وسياسية، وتهدف إلى تغيير التوجه القطري المخرب، وندرك أن الدوحة ستعود إلى رشدها وإلى محيطها الخليجي في الوقت المناسب وتصريح جابرييل مكاني بامتياز وجانبه الصواب».

وفي إطار محاولاتها المستمرة والمستميتة لنفي تهمة دعمها للإرهاب وتنظيماته، تنوي قطر فتح مركز ل«مكافحة الإرهاب» بمشاركة الأمم المتحدة. وتم توقيع اتفاقية بهذا الخصوص على هامش منتدى الدوحة المنعقد حالياً في العاصمة القطرية.

وتقضي هذه الاتفاقية بتخصيص قطر 5 ملايين دولار بهدف فتح المركز، وكذلك 15 مليون دولار سنوياً لضمان عمله، وذلك خلال الأعوام ال5 المقبلة.

من جهته، شن الإعلامي المصري، عمرو أديب، هجوماً لاذعاً على منتدى الدوحة ومشاركة وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، ونظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، وتصريحاتهما المعادية للسعودية.

جاء ذلك في البرنامج الذي يقدمه أديب على قناة «إم بي سي» مصر، حيث قال: «ألقى أمير قطر خطبة عصماء قال فيها أو المهم فيها، إن قطر لا تتدخل في شؤون الغير وإن قطر لا تعتدي على أحد، يعني ملخص الخطاب الطويل أن قطر لا تتدخل ولا تعتدي على أحد».

وأضاف أديب، «وعندما تعمل مؤتمر وتوجه الدعوة لاثنين يكرهان العالم العربي، مثل وزير خارجية إيران ووزير خارجية تركيا، فماذا يعني هذا؟ والاثنان ماذا فعلا غير الهجوم على السعودية؟».

وتابع قائلاً، « إن الوزير التركي قرر أن يطلق تصريحات عن جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في الدوحة، ووزير خارجية إيران قرر أن ينتقد سياسات السعودية في الدوحة، فهل هذا يعني أن الدوحة لا تعتدي على أحد ؟. هل فشلت في إيجاد مسؤول عربي؟».

وأضاف: «تقول إنك لا تتدخل في شؤون أحد، كيف ذلك وبماذا تسمي ما تقوم به قناة الجزيرة كل يوم؟. وبماذا أيضاً تسمي ما تقومون به في ليبيا واليمن؟».