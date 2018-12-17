الرميثي يشهد بطولة تحدي الحواجز في الحديريات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد اللواء محمد خلفان الرميثي، قائد عام شرطة أبوظبي بطولة تحدي الحواجز، التي نظّمتها شرطة أبوظبي بجزيرة الحديريات بالتعاون مع شركة «بريستيج فت»، بمشاركة قطاعات الشرطة و298 متسابقاً من مختلف فئات المجتمع، وفرق من مؤسسات القطاعين العام والخاص.

وحضر البطولة، العميد خليفة بطي الشامسي نائب مدير قطاع المالية والخدمات، رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، والعقيد محمد عبيد بوعلي، مدير مركز التربية الرياضية الشرطية.

وتوج بالمركز الأول فريق قطاع الأمن الجنائي، فيما حل ثانياً فريق شرطة دبي، وفاز بالمركز الثالث فريق قطاع العمليات المركزية، وأشاد اللواء حماد أحمد الحمادي، مدير قطاع أمن المجتمع، خلال تتويجه للفائزين، بالمشاركة الكبيرة لمختلف فئات المجتمع في بطولة شرطة أبوظبي، لتحدي الحواجز، مشيداً بدعم القيادة الشرطية للبطولة التي تعتبر من المبادرات الرياضية النموذجية الواعدة التي جمعت مختلف فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين من مختلف الجنسيات.

وأسفرت نتائج البطولة الفردية في فئة الرجال، عن فوز محمد تودا من شرطة دبي بالمركز الأول، وفاز بالمركز الثاني خالد الخوري من فريق الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، فيما فاز بالمركز الثالث محمد الحساني من شرطة أبوظبي.

وشاركت فرق من قسم كلنا شرطة بإدارة الشرطة المجتمعية في قطاع أمن المجتمع، بتأمين مسار البطولة بالتعاون مع الأجهزة الشرطية المعنية عن توفير الأمن والسلامة للمشاركين والجمهور.