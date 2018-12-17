شكرا لقرائتكم خبر عن «إسرائيل» تسحب تصاريح عمل ذوي الأسرى وتهدم منازلهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - 12 معتقلاً في الضفة ومطالبة عربية بتوفير الحماية للفلسطينيين «إسرائيل» تسحب تصاريح عمل ذوي الأسرى وتهدم منازلهم تاريخ النشر: 17/12/2018 استمع

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