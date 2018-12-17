شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة يعيد تشكيل مجلس إدارة «المركزي» برئاسة حارب الدرمكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

ووفقاً للمرسوم، يعاد تشكيل المجلس، من الأعضاء الآتية أسماؤهم، لمدة 4 سنوات وهم: حارب مسعود حمد الدرمكي، رئيساً لمجلس الإدارة، وعبدالرحمن صالح آل صالح، نائباً للرئيس، وعضوية: مبارك راشد خميس المنصوري، محافظ المصرف المركزي، ويونس حاجي الخوري، وخالد محمد سالم بالعمى، وخالد أحمد حميد الطاير، وعلي محمد بخيت المداوي الرميثي.

يذكر أن صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، كان قد أصدر في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي، وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، في إطار تطوير البنية التشريعية والقانونية للدولة؛ حيث رفع القانون رأس مال المركزي إلى 20 مليار درهم، وسمح بتكوين احتياطي عام يصل إلى أربعة أضعاف رأس المال المدفوع، كما حدد القانون ثلاثة أهداف رئيسية للمصرف المركزي، أهمها حماية استقرار النظام المالي في الدولة، وضمان إدارة رشيدة لاحتياطات المصرف المركزي الأجنبية، والمحافظة على استقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي، وبما يحقق نمواً متوازناً للاقتصاد الوطني.