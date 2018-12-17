شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يبدأ إعمار جامع النوري بتمويل إماراتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وضعت السلطات المحلية العراقية في البلدة القديمة بمدينة الموصل العراقية، أمس الأحد، حجر الأساس لإعادة بناء جامع النوري الكبير ومئذنته الحدباء، وذلك بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة. وأعلن رئيس الوقف السنّي العراقي عبد اللطيف الهميم «إعادة بناء هذا الصرح التراثي بعد أن تم تدمير معالمه من قبل أبشع تنظيم إرهابي»، وذلك غداة هزيمته المدوية في الموصل.

وأضاف: إن بناء الجامع والمنارة، يعود بدوره إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونيسكو» ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي تبرعت بمبلغ 50 مليون دولار من أجل إعادة هذا المعلم التاريخي الحضاري لمحافظة نينوى. وأوضح أن «عملية بناء هذه المنارة والجامع ستكون على شكل أحدث مع تغيير بسيط للمنارة والجامع التاريخي، والكل يعلم أن منارة الحدباء كانت مائلة وآيلة للسقوط بسبب عمرها التاريخي الذي يعود لمئات السنين».

وكانت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، قد أعلنت في إبريل الماضي عن اتفاق دولة الإمارات بالشراكة مع وزارة الثقافة العراقية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونيسكو»، وبالتعاون مع المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية «إيكروم»، على إطلاق مشروع إعادة بناء وترميم مسجد النوري الكبير، ومئذنته الحدباء في مدينة الموصل العراقية، في مشروع يمتد طوال خمس سنوات، هو الأضخم من نوعه في العراق، وبكلفة خمسين مليوناً، وأربعمئة ألف دولار أمريكي.

وأكد محافظ نينوى نوفل العاكوب، أمس، أن «بناء هذه المنارة التاريخية وجامع النوري الكبير سيكون بمشاركة فرق هندسية من الحكومة المحلية وبعض الشركات الأجنبية والعربية».

ويعد جامع النوري أحد أبرز المساجد الأثرية في العراق؛ حيث يحمل المسجد اسم «النوري» نسبة إلى «نور الدين الزنكي» الذي أمر ببنائه في عام 1172م. أما منارة الحدباء المائلة، التي تشكل رمزاً للمدينة فقد تم طبعها على العملة العراقية من فئة عشرة آلاف دينار. (وكالات)