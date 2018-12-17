تظاهرات في بروكسل بسبب «الهجرة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت اشتباكات عنيفة في العاصمة البلجيكية بروكسل، أمس الأحد، بين آلاف المتظاهرين وقوات الأمن في محيط مقر الاتحاد الأوروبي، احتجاجاً على تأييد الميثاق العالمي للهجرة، رشق فيها المحتجون أفراد الأمن بالحجارة، لترد عليهم بالعصي والغاز المسيل للدموع. في الوقت نفسه أعلن الفاتيكان دعمه الميثاق، داعياً الدول إلى التعامل «بمسؤولية وتضامن وتعاطف» مع المهاجرين.

واندلعت التظاهرات العنيفة، استجابة لدعوات أحزاب يمينية، رفضاً لميثاق الهجرة واللجوء، الذي وقّعته قبل أيام نحو 150 دولة، في مدينة مراكش المغربية. وبدأت الاشتباكات، بحسب موقع «سود أنفو» البلجيكي، بعدما قذف متظاهرون، يقدر عددهم بأكثر من 5 آلاف، أحجاراً على الشرطة، مما جعل العناصر الأمنية تتدخل بقوة وترد عليهم بالعصي وخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.

ورفع بعض المتظاهرين لافتات كتب عليه «أغلقوا الحدود»، و«بلادنا أولاً» و«ضد مراكش»، في إشارة إلى المدينة المغربية التي احتضنت توقيع الميثاق العالمي للهجرة.

واعتقلت الشرطة 70 من المتظاهرين بالعاصمة، وتحديداً في محيط مقر الاتحاد الأوروبي، الذي يضم مؤسسات عدة مثل المفوضية الأوروبية.

وكانت السلطات البلجيكية استعدّت، قبل يومين لهذه الاحتجاجات، إذ قطعت الطرق المؤدية إلى مكان التظاهرة، وعطلت خدمات المترو والحافلات في المنطقة.

ومن جانب آخر، رفض متظاهرون الحملة الأخيرة للحكومة البلجيكية ضد المهاجرين غير الشرعيين، التي تقضي بوضع العائلات المهاجرة وأطفالهم في مراكز للاحتجاز، وترحيل آخرين.

وفي النمسا، خرج نحو 17 ألف شخص في شتوتجارت أمس الأول، إلى الشوارع احتجاجاً على سياسات الهجرة والسياسات الاجتماعية للتحالف اليميني الحاكم في النمسا، الذي ينتهج أجندة صارمة مناهضة للهجرة، تشمل استقطاعات من الرعاية الاجتماعية للأسر الكبيرة يقصد منها استهداف الأجانب، ولكنها تؤثر كذلك في النمساويين. وانتهت التظاهرات من دون تسجيل حوادث عنف.

إلى ذلك، أكد البابا فرنسيس أمس، دعمه ميثاق الأمم المتحدة العالمي للهجرة، وقال أمام آلاف المصلين في ساحة القديس بطرس: إن «الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة، منظمة ونظامية، على أن يكون إطاراً مرجعياً للمجموعة الدولية، أقر الأسبوع الماضي في مراكش».

وأضاف بابا الفاتيكان: «لذلك أتمنى أن تتمكن المجموعة الدولية من أن تعمل، بفضل هذا الميثاق، بمسؤولية وتضامن وتعاطف حيال الذين غادروا بلدانهم لأسباب مختلفة».

وتبنى أكثر من 150 بلداً الاثنين الماضي في مراكش الميثاق العالمي للأمم المتحدة حول الهجرة. ورفض عدد من الدول الميثاق، أبرزها الولايات المتحدة.

ويحدد الميثاق غير الملزم، مبادئ الدفاع عن حقوق الإنسان والأطفال والاعتراف بالسيادة الوطنية، ويقدم لائحة بمختلف خيارات التعاون كتبادل المعلومات والخبرات، وإدماج المهاجرين، وغيرها، ويدعو إلى منع الاعتقالات التعسفية، ولا يجيز التوقيفات إلا باعتبارها الحل الأخير. (وكالات)



سفارة الدولة تحذرالمواطنين من أماكن التظاهرات



حذرت سفارة الدولة في العاصمة البلجيكية بروكسل، موطني دولة الإمارات الزائرين والمقيمين، بأخذ الحيطة والحذر، وتجنب الاقتراب من أماكن التظاهرات أمس الأحد 16 ديسمبر 2018، في بعض شوارع بروكسل، كما أهابت بالمواطنين عدم التردد في التواصل مع السفارة في الحالات الطارئة على الرقم التالي: 32497366660+