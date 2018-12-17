شكرا لقرائتكم خبر عن صانع المجد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي عبر حسابه على «إنستجرام»، صورة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وعلق عليها بأبيات شعرية قائلاً:

هذا ولد راشد محمد عزيز الجناب

يرى بعين العقل قدّام عينه ترى

بالرؤية العالميّة فوق ظهر السحاب

يصنع لك المجد ما بين السما والثرى

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