شكرا لقرائتكم خبر عن برج خليفة يتوشح بعلم البحرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر حساب برج خليفة عبر صفحته على «إنستجرام»، توشح برج خليفة أعلى قمة في العالم، مساء أمس بعلم المملكة البحرينية، وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم الوطني البحريني ال47.

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