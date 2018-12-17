«ملتقى نهج زايد».. 5 أيام من القيم والأعراف الإماراتية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق معهد الشارقة للتراث، فعالية بعنوان «ملتقى نهج زايد»، بالتعاون مع مجلس الشارقة للتعليم، في مركز فعاليات التراث «البيت الغربي»، وتستمر خمسة أيام، وتستهدف الطلبة من الفئة العمرية (10 إلى 15 سنة).

وقال الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث: مع اقتراب نهايات العام الأجمل والأعمق والأفضل، عام زايد، حرصنا على أن نقدم المزيد حول المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وكان العنوان الجديد الكبير هو هذا الملتقى، «ملتقى نهج زايد»، بالتعاون مع شركائنا مجلس الشارقة للتعليم، ويتطرق الملتقى إلى كل البيئات الإماراتية، لتنقل الطلبة في رحلة شائقة من البيئة الزراعية إلى الجبلية فالبحرية والبرية وكل بقعة من هذه الأرض الطيبة».

وأضاف: يهدف البرنامج إلى المساهمة في اكتساب فن التعامل مع الآخرين استناداً إلى قيم وأعراف إماراتية متوارثة من الآباء والأجداد، وتعلم قواعد وسلوكيات الوجود في المجالس التي تشمل كيفية استقبال الضيف وحسن الترحيب به، وتعلم آداب السلام والحديث، بالإضافة إلى تشجيع صلة الرحم وترابط المجتمع.

تضمن البرنامج في يومه الأول لقاءً تعريفياً بالطلبة وتوزيعهم على مجموعات، بإشراف ومتابعة، موزة بنت سيفان، لطيفة المطروشي، كما تعلم الأطفال قواعد وسلوكيات الوجود في المجالس، وآداب صب القهوة، آداب السلام والحديث، وقواعد وسلوكيات صلة الرحم وترابط المجتمع، بالإضافة إلى عروض فن شعبي نفذه مجلس الشارقة للتعليم، ويشهد اليوم الثاني أنشطة وبرامج وفعاليات عن البيئة الجبلية، يقدمها الباحث في التراث علي حمدان، من رأس الخيمة، ليتضمن الحديث عن صناعة الطبول وصناعة العسل وصيد الذئاب واستخلاص الجلود، فيما سيركز اليوم الثالث على البيئة البدوية، ويقدم سعيد دلموج من الذيد، شروحات عن كيفية إعداد القهوة بدءاً من إشعال النار وتحميص القهوة وطحنها وكيفية تقديمها، كما سيتم التطرق إلى كيفية إعداد القرص على الفحم، والقنص (الصيد بالصقور)، وتعلم طريقة لبس الغترة الإماراتية، وصبغ الكنادير.

أما اليوم الرابع يتضمن البيئة الزراعية، التي يعرضها سالم صالح علي، من دبا الحصن، ويركز على مهارات الزراعة، وزراعة النخيل، وحرفة الحابول وتعلم أساليب استخدامه، وحرفة السفافة، وحرفة الجفير، بالإضافة إلى تقديم ورشة تدريبية للتمور ومشتقاتها. وسيقدم أحمد السالمين، من دبا الحصن، صناعة القراقير، وصناعة الليخ، وتعلم طرق الصيد القديمة، وذلك ضمن مفهوم البيئة البحرية في اليوم الخامس.