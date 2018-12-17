شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد: الإمارات تدعم إعادة استقرار أفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، زلماي خليل زادة مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص للسلام في أفغانستان.

رحب سموه بالمبعوث الأمريكي وبحث معه علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان دعم دولة الإمارات للجهود التي يقوم بها المبعوث الأمريكي من أجل إعادة الأمن والاستقرار وإحلال السلام في أفغانستان. كما أكد سموه على رسالة دولة الإمارات الإنسانية السامية القائمة على مساعدة الشعوب الصديقة، وترسيخ دعائم الاستقرار والسلام في شتى ربوع العالم.

من جانبه أشاد زلماي خليل زاده بالجهود الرائدة التي تقوم بها دولة الإمارات تجاه أفغانستان والمهام الإنسانية النبيلة التي تنفذها من أجل دعم ومساعدة الشعب الأفغاني.وام

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