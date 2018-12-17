تكريم الفائزين في «أطلق العنان لعدستك»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: ”الخليج 365”

كرمت حديقة الحيوانات بالعين، مساء أمس الأول، الفائزين بمسابقة التصوير الضوئي 2018 التي حملت شعار «أطلق العنان لعدستك» بمشاركة محترفي وهواة التصوير داخل الدولة، وخارجها، وحصل الستة الأوائل على جوائز نقدية إجمالية بقيمة 100 ألف درهم.

وذهبت المراكز الثلاثة الأولى في فئة التصوير الأحادي إلى جمهورية الهند مع اروان راجان ثاراكان في المركز الأول، ونشار محمد ثانياً، وشيجيت اوندين في المركز الثالث، فيما ذهبت الجائزة الأولى ضمن فئة التصوير الملون إلى الفلبيني جون كاتالو، والثانية إلى الإسباني فيكتور روميو، والثالثة إلى الفلبيني جويبل غاريسيستو.

وقال غانم مبارك الهاجري مدير عام المؤسسة العامة للحديقة، إن شعار «أطلق العنان لعدستك» هذا العام جاء ليؤكد حرصنا على فتح مساحات الإبداع.