الجسمي يصدح بتسامح الإمارات في حفل على مسرح الفاتيكان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عبير حسين ومحمد حمدي شاكر

أصبح حسين الجسمي أول فنان عربي يصدح بصوته على مسرح الفاتيكان، بغنائه في احتفال أعياد الميلاد «اليوم الخيري السنوي Concerto di Natale» في نسخته ال26.

الحفل أقيم في قاعة «بولس السادس» في الفاتيكان مساء أمس الأول، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الغناء العالميين، تحت عنوان «اللاجئون» وتم تخصيص ريعه لدعم التعليم الذي تقدمه مؤسسة «دون بوسكو» في أوغندا للاجئين الفارين من الحرب في جنوب السودان، ومؤسسة «سكولاس أوكورينتيس» في أربيل بشمال العراق.

تزامن الاحتفال مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون 2019، عاماً للتسامح في الإمارات، ووجّه البابا فرانسيس شكره للفنانين المشاركين وهم حسين الجسمي، والأمريكية أناستاسيا، والإيطالية اليساندرا آموروزو، بمصاحبة «دي دي بريدج وواتر»، وكورال «نيو دايركشن تينيسي ستيت جوسبيل» وخوسيه فيليسيانو من بورتوريكو.

ووجَّه البابا فرانسيس الشكر للفنانين قائلاً: «أشكركم على تبرعكم بوقتكم ومواهبكم لإلقاء الضوء والدفء في كل قلب في عيد الميلاد».

وقال الجسمي خلال الحفل: «كمسلم إماراتي عربي من أبناء زايد، أفتخر اليوم بوقوفي أمام العالم على خشبة مسرح الفاتيكان حاملاً معي رسالة السلام المتسامحة والمحبة للإنسانية بكل عروقها ودياناتها.. نعم ثقافة الفن كل يوم تؤكد أنها الرسالة الإنسانية النبيلة صانعة جسور التواصل بين البشر مهما كانت لغاتهم وعروقهم».

أدى الجسمي ثلاث أغنيات، اثنتين بالإنجليزية مع مجموعة كبيرة من الفنانين العالميين وأمام أوركسترا عالمي، إلى جانب أغنية عربية.