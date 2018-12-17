«مساندة» تنفذ 8 مشاريع لشرطة أبوظبي بـ 474 مليوناً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

كشفت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» عن تنفيذها 8 مشاريع جديدة لصالح القيادة العامة لشرطة أبوظبي، عبارة عن مبان تقدر كلفتها الإجمالية ب 474 مليون درهم، مشيرة إلى أن العمل على إنجاز تلك المشاريع يسير وفق الخطة الموضوعة وحسب المدة الزمنية المقررة للإنجاز.

أكد اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي أن المشروعات الجديدة تأتي تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، في توفير بنية تحتية عالية الجودة تلبي حاجات الفرد والمجتمع وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية، وبما ينسجم مع تطوير الأداء الأمني ويعزز مسيرة الأمن والأمان في المجتمع، وتحظى باهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتتضمن المشروعات الجديدة تشييد مركز الدفاع المدني بمنطقة الفلاح، وبناء 3 مراكز شرطية في الفلاح والسعديات والمرفأ، إضافة إلى مشروع مبنى K9 للتفتيش الأمني، المرحلة الثانية، ومشروع السور للمدينة التدريبية والبوابات الأمنية في منطقة الحفار، فضلاً عن مشروع تصميم وتنفيذ ورفع كفاءة مجمع المنشآت الإصلاحية والعقابية «سجن الوثبة» المرحلة الاولى، ومشروع المشرحة المركزية في مدينة أبوظبي.

ويجري العمل على إنجاز هذه المشاريع وفقاً للمعايير العالمية للأبنية الحديثة، من حيث الخدمات الذكية والتصاميم العصرية الحديثة والأبنية صديقة البيئة ذات المواصفات الصحية السليمة والموفرة للطاقة بشكل عام.

وأضاف الرميثي: إن تنفيذ هذه المشاريع يأتي ملبياً للتطلعات، ومواكباً للعصر، وتوفير البيئة الملائمة للموظفين، التي تحفزهم للإبداع والتميز، كما روعي فيها التطبيقات المستدامة من خلال أبنية معزولة حرارياً يسهل تبريدها، وتقلل صرف الطاقة الكهربائية وتتمتع بخاصية توفير التهوية والإضاءة الطبيعية.

وأكد حرص شرطة أبوظبي على تقديم خدمات تواكب روح العصر، وتتابع المستجدات في هذا المجال، ضمن جهودها لتطبيق أفضل المعايير .

وأوضح المهندس سويدان راشد الظاهري الرئيس التنفيذي للشركة، أن من أبرز تلك المشروعات مركز الدفاع المدني في منطقة الفلاح بكلفة 20 مليوناً و100 ألف درهم.