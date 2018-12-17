8 مبادرات ذكية تتنافس لنيل راية حمدان بن محمد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سومية سعد

أيام قليلة تفصلنا عن معرفة الفائز في أفضل مبادرة حكومية ضمن «جائزة الجمهور» إحدى فئات جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية، التي تشارك بها القيادة العامة لشرطة دبي، عن مبادرة «مركز الشرطة الذكي»، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، عن مبادرة أذونات الدخول +50، والنيابة العامة عن مبادرة «الكفالة الذكية»، وهيئة الطرق والمواصلات عن مبادرة «مركبتي»، وبلدية دبي عن مبادرة «الحديقة الذكية»، وهيئة الصحة بدبي عن مبادرة «الصيدلية الذكية»، بالإضافة إلى مبادرة «تقنية دبي لترميم الصمام التاجي»، والمنطقة الحرة لجبل علي عن مبادرة «التنقل الذكي».

أكدت الجهات الحكومية المتنافسة على الفوز، عزمها المضي قدماً في تطوير خدماتها ومبادراتها الحكومية، وانتهاج سعادة المتعاملين كونها أولوية تقوم من خلالها بتعزيز جهود التطوير والابتكار للارتقاء بجودة مبادراتها، وتتنافس المبادرات الـ8 للفوز براية وجائزة برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية، التي تعتمد بشكل رئيسي على تصويت الجمهور، حيث تعتمد دبي نهج سعادة ورفاه المتعاملين كونه معياراً رئيسياً لقياس مدى تطور مبادرات وخدمات الجهات الحكومية، وتسخير التقنيات الذكية والذكاء الإصطناعي والتكنولوجيا الحديثة ووضعها في متناول المتعاملين، ويعد إشراك المتعاملين أولوية لقياس مدى نجاح خدمات الجهات الحكومية، وترتكز فكرة المبادرة وأهدافها على تلبية حاجة إنسانية عاجلة تخص حياة إنسان أو إنقاذ روح مصاب أو مريض في أشد الحاجة لقطرة دم تجدد حياته، وتبعث في نفسه الأمل ووسط أهله السعادة، وفي هذا الصدد وقع الاختيار على 33 مبادرة، تم تطبيقها خلال دورة التحسين لهذا العام، من قبل الجهات المشاركة في حكومة دبي.

الصيدلية الذكية

قال حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي: إن الهيئة أحدثت فرقاً مهماً في نوعية خدماتها المتصلة بتوفير الدواء للمتعاملين والمرضى، وفق أحدث معايير المأمونية والسلامة، وضمن حزمة من التقنيات هي الأحدث عالمياً، وتعد مبادرة «الصيدلية الذكية»، من المبادرات المتميزة التي أطلقتها هيئة الصحة بدبي لتعزيز توجهها نحو التحول الذكي، وتقديم خدمات صيدلانية عالية الجودة، تسهم بشكل فاعل في اختصار رحلة علبة الدواء، والقضاء على وقت الانتظار لصرف الأدوية، ورفع نسبة رضا المتعاملين، ويعد ذلك نقلة نوعية جديدة على مستوى الخدمات، التي توفرها مراكز الرعاية لجمهور المتعاملين في مختلف ربوع دبي، وتعمل «الصيدلية الذكية» بقدرات هائلة وتقنيات فائقة المستوى تمكنها من صرف 12 وصفة طبية في أقل من دقيقة واحدة، مع القدرة على تخزين أكثر من 35 ألف علبة دواء، من خلال باركود خاص لكل صنف دواء، والتمييز بين صرف علب الأدوية الكاملة والأدوية الموصوفة بحبات دواء محددة، مع ضمان أعلى معايير السلامة والدقة المتبعة عالمياً في هذا المجال، كما تتميز «الصيدلية الذكية» المرتبطة بنظام سلامة بوجود (4) كاميرات للتأكد من صحة الأدوية التي تتم تعبئتها في الجهاز، حيث يمكن تعبئة (3000) عبوة في الساعة الواحدة

ومـن خــلال هـذه التقــــنـــيــة، التي بــدأت الهيئة بتطبيقــهــا فـي مستشفــيات دبي، وراشد، ولطيفة، ومركز الإصابات والحوادث بمستشفى راشد، حيث يقوم المريض بمراجعة الطبيب والحصول على وصفة الدواء بشكل إلكتروني، ثم يبدأ الروبوت في تحضير وتخزين وصفة الدواء بمجرد تدوينها إلكترونياً من قبل الطبيب المعالج، وعند مراجعة المريض للصيدلية يتم صرف الدواء بضغطة زر من قبل الصيدلي.

الحديقة الذكية

قال المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، إن مبادرة الحديقة الذكية تعكس التزام البلدية بتطبيق معايير الابتكار في مشاريعها التي تضع دائماً سعادة الجمهور في أعلى أولوياتها، حيث تشهد البنية التحتية بمدينة دبي تنمية شاملة في شتى المجالات، ومن الضروري المشاركة في مواكبة التطور التقني الذي وصل إليه العالم، وذلك عن طريق تضافر الجهود وتبني الابتكارات التي من شأنها دعم الاستراتيجيات الرامية إلى توفير أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة للجمهور لضمان تحقيق سعادتهم وراحتهم.

وسعياً من البلدية إلى توفير بيئة مريحة ومؤهلة لأصحاب الهمم بالإمارة، تم وضع خطة شمولية لضمان تطابق الحديقة مع معايير كود دبي للبيئة المؤهلة بنسبة 100% لتواكب الحديقة في متطلباتها وتصميماتها أصحاب الهمم، وذلك تماشياً مع رؤية الحكومة الرشيدة لتحويل إمارة دبي إلى مدينة صديقة لفئة أصحاب الهمم عن طريق إطلاق المبادرات والمشاريع المستدامة والرامية إلى توفير بيئة تتلاءم مع هذه الفئة المهمة في المجتمع

وتشمل الخدمات المبتكرة فـي الحديقة استخدام تقنية «المسح الذكي» لتحليل البيانات الضخمة وإنشاء قاعدة بيانات للحديقـــة، بهــدف استخـراج المؤشرات الحيوية والاستفــادة منها، مثل تصنيف النباتات والكشف عن أمراض الأشجار من خلال تحليل الصور الجوية، وخرائط الحديقة والخرائط الحرارية ونسب الانبعاثات الكربونية، بجانب خدمة «الإنقاذ الذكي» عن طريق طائرة بدون طيار مجهزة بشكل كامل بالمعدات والأجهزة اللازمة لإنقاذ مرتادي البحر من الغرق، حيث تقوم بالتحليق لمكان الغريق ورمي معدات الإنقاذ له والتواصل معه صوتياً لإرشاده بما يجب فعله إلى حين وصول المنقذين وإخراجه سالماً من الموقع الذي يقبع فيه.

الكفالة الذكية

تشارك النيابة العامة بدبي بمبادرة «الكفالة الذكية» وهي آلية ذكية لتنفيذ الأحكام الصادرة من القضاة مباشرة، وفي هذا الصدد يقول المستشار علي حميد بن خاتم المحامي العام رئيس نيابة الجنسية والإقامة، كان هذا الأمر يستغرق قرابة ثماني ساعات، تبدأ برفع الجلسة من قبل القاضي وإصدار الأحكام، وإرسال المتهم إلى توقيف النيابة، ثم عرض الملفات على القضاة لتوقيع محاضر الأحكام، واستكمال الإجراءات من قبل أمناء السر، وإرسال الملفات إلى قسم تنفيذ الأحكام لإصدار أمر التنفيذ، ثم البدء في التنفيذ وجلب المتهم من التوقيف، لكن بعد تطبيق المبادرة اختزلت كل هذه الإجراءات في ثلاث خطوات لا تزيد على ساعتين، من خلال توفير كل التسهـــيلات والأدوات اللازمـــة لتحصـــيل المخالفات وتنفيذ الحكم مباشرة، حيث يتم التعميم بصورة تلقائية عبر النظام إلى كل منافذ الدولة، لضمان عدم مغادرة هؤلاء الأشخاص أراضيها إلا حين الانتهاء من إجراءات التقاضي.

واستناداً إلى نظام الكفالة الذكي، فإنه يمكن الإفراج عن الشخص محل المساءلة مباشرة من مركز الشرطة إن لم يكن مطلوباً على ذمة قضايا أخرى، دون أن تتم إحالته إلى النيابة العامة ودون حجز جواز سفره، وذلك في حالات القضايا البسيطة، وتعفي الكفالة الذكية من مسؤولية حفظ وإدارة عدد كبير من جوازات السفر تقدر بالآلاف سنوياً، وهي عبارة عن برنامج إلكتروني موصول بين النيابة العامة ومراكز الشرطة، يتم بموجبه إدراج بيانات المتهم كي تعمم على المنافذ الجوية والبحرية والبرية لمنعه من السفر، كما تخفض هذه المبادرة حالات التوقيف في القضايا البسيطة، وتمكن أصحابها من إدارة شؤون حياتهم من خلال الاحتفاظ بجوازات سفرهم.

ترميم الصمام التاجي

تعد «تقنية دبي لترميم الصمام التاجي» التي طبقتها هيئة الصحة بدبي منذ عام 2017م، إحدى المبادرات المتميزة التي تتبناها الهيئة من خلال استحداث أربطة جديدة للصمام التاجي قابلة للتعديل لتتناسب مع عملية العلاج، ليكون أكثر فاعلية للمرضى، حيث فازت هذه التقنية بأفضل تقنية للعام 2018 في المؤتمر العالمي لجراحة القلب بالمناظير، الذي عقد في مدينة فانكوفر الكندية، بعد منافسة مع الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا، وتساعد «تقنية ترميم الصمام التاجي» الأطباء على اعتماد الجراحة عن طريق المنظار عوضاً عن فتح الصدر، ويعطي هذا النوع من المعالجات الثقة للجراحين الجدد للإقدام على إجراء مثل هذا النوع من العمليات لسهولة تطبيقها على المرضى، ونظراً للنجاح الكبير الذي حققته هذه التقنية الصحية فقد تم اعتمادها من قبل العديد من المستشفيات والمراكز العالمية المتقدمة التي يعمل بها أشهر الجراحين العالميين في لندن وتكساس وبلجيكا وإيطاليا وغيرها، وقامت هذه المراكز بإجراء أكثر من 150 عملية جراحية حتى الآن. وتعتزم هيئة الصحة بدبي للمشاركة بهذه التقنية في المؤتمر السنوي للجمعية العالمية لجراحة القلب بالمناظير خلال شهر مايو 2019 في مدينة نيويورك

أذونات الدخول +50

تتمثل مبادرة «أذونات الدخول +50»، للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بإنهاء المعاملة في 15 ثانية، تمهيداً للوصول بزمن انتظار صفر لكل معاملة، حيث أكد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن المبادرة تعد الأذكى والأسرع في العالم، وتعتمد على تسخير الذكاء الاصطناعي كلياً في إنجاز المعاملات، وأضاف: وبمزاياها وتقنياتها المبتكرة تشكل نقلة لـ50 عاماً للأمام وذكر أن المبادرة نتاج عمل فريق مشترك من موظفي أذونات الدخول والخدمات الذكية بالإدارة، إذ عمل أعضاء الفريق معاً لإنجازها، دون الاستعانة بأي جهات خارجية، ونجحوا في تسخير الذكاء الاصطناعي في التدقيق على المعلومات كافة في وقت قياسي، ومن ثم الموافقة عليها، واستحدثت قنوات عدة للتسهيل على المتعاملين، أبرزها الموقع الإلكتروني و«آمر» والتطبيق الذكي للإدارة، وتعتبر المبادرة أسرع بوابة دخول في العالم للسياح والمستثمرين، والزوار، فضلاً عن رفع معدلات السعادة لدى المراجعين، خصوصاً خدمة أذونات الدخول التي تُعد أكثر الخدمات طلباً من المتعاملين.

مبادرة مركبتي

تشارك هيئة الطرق والمواصلات بمبادرة «مركبتي» التي تهدف إلى تسهيل عملية تجديد ملكية مركبة العميل بكل سرعة وسهولة بالإضافة إلى إصدار ملكية إلكترونية دائمة لمرة واحدة تصل للمتعامل عبر البريد الإلكتروني أو تطبيق الهيئة ويتم تجديدها كل عام بعد انتهاء إجراءات التسجيل مباشرة وتعد المبادرة من المبادرات الهامة في هذا القطاع الحيوي والهام.

مركز شرطة متكامل

قال العميد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، إن مركز الشرطة الذكي عبارة عن مركز شرطة متكامل تفاعلي ذاتي الخدمة دون تدخل بشري، ويعتبر الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ويتيح لأفراد المجتمع التقدم بطلب خدمات شرطة دبي والتي يتم تقديمها في مراكز الشرطة التقليدية، ويوفر المركز العديد من الخدمات الذكية، من أبرزها «فتح بلاغ جنائي، تسليم مواد تم العثور عليها، وجميع طلبات الشهادات والتصاريح»، وأضاف: من المقرر أن يتم إنشاء هذا النوع من المراكز ذاتية الخدمة والمدعمة بتقنيات ذكية وتفاعلية في العديد من المناطق والمشاريع الجديدة في إمارة دبي لتمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم بصورة ذكية، دون الحاجة للانتقال لمراكز الشرطة التقليدية أو الانتظار في الطوابير لإنجاز معاملاتهم، ويعتبر المشروع من المشاريع المبتكرة والرائدة والمنسجمة مع التوجهات الحكومية والتطورات العالمية في مجال التكنولوجيا، لا سيما في جانب التحول الذكي.

التنقل من «جافزا»

تعتبر مبادرة التنقل الذكي من «جافزا» أول مبادرة ذكية للمناطق الحرة في العالم حيث تساعد على تسهيل حركة الشاحنات والبضائع من وإلى إمارة دبي، وقد ساهمت في زيادة الطاقة الاستيعابية لبوابات المنطقة الحرة لجبل علي من 500 شاحنة إلى 1200 شاحنة في الساعة الواحدة.